In bicicletta da Massa per battere i tumori: Rac 3, Race Against Cancer

Il pellegrinaggio in bicicletta per promuovere stili di vita sana e sensibilizzare alla lotta contro i tumori è pronto a partire per la terza edizione. Ancora una volta il messaggio è affidato al viaggio e alla meta, come accade sin dalla prima iniziativa organizzata nel 2022 da Andrea Pepe. Saranno tre amici in viaggio, destinazione il sacrario dei caduti del Monte Grappa, per la missione ‘Rac 3’, Race Against Cancer, organizzato in collaborazione con la Lilt. "La scelta del sacrario è una metafora della guerra che tutt’oggi si combatte contro le patologie tumorali – spiega l’ideatore e organizzatore, Andrea Pepe –. Un aspetto fondamentale del progetto è, oltre alla sensibilizzazione, quello di aiutare tramite lo sport anche chi sta vicino ai malati: una pedalata in compagnia talvolta aiuta più che un antidepressivo. Ma soprattutto Rac mira a ricordare che in guerra ci si va armati e noi i nostri pochi soldati, i medici, li lasciamo senza possibilità di aiutare a causa dei tagli, della mancanza di strutture e degli strumenti salva vita". Quindi anche un messaggio di denuncia delle condizioni che sta attraversando la sanità in Italia, a livello nazionale e locale. "Saranno circa 400 chilometri che faranno vedere anche il bello dell’ Italia, dal mare alle Alpi, al motto del Rac: nessuno perde se dà tutto, nessuno verrà lasciato indietro’".

I partecipanti alla corsa sono Andrea Pepe, Massimiliano Frascati, Marco Della Maggiora che ringraziano per il sostegno ‘Trek bicycle’ e ‘Api di mare’. Un’iniziativa coinvolgente che ha portato tante persone a tifare per i partecipanti sin dalla prima edizione, quella che fu una vera sfida in tutti i sensi, una corsa partita da Roma e che aveva toccato alcune tappe simboliche della lotta ai tumori in giro per l’Italia macinando sui mille chilometri prima di tornare a Massa, simboleggiando anche la corsa contro il tempo e contro il destino. La terza edizione parte oggi: una pedalata "per ricordare che le battaglie non finiscono mai e che nessuno va lasciato indietro". Il viaggio può essere seguito anche su Instagram al profilo ‘progettorac’.