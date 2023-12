In arrivo un nuovo autovelox

Automobilisti attenzione a non superare i limiti di velocità previsti. Il Comune di Carrara ha acquistato un nuovo autovelox per contrastare l’alta velocità. Si chiama Speedvelox automatic dual e sarà posizionato in accordo con la prefettura su una strada del territorio comunale con alta densità di traffico, e dove si è registrato un maggior numero di incidenti stradali. Tuttavia il tratto di strada in questione non è ancora stato reso noto.

Lo Speedvelox è un misuratore di velocità di ultima generazione che consente il monitoraggio in contemporanea di due corsie di marcia, ma grazie ai due sistemi di ripresa e controllo simultaneo riesce a coprirne fino a quattro. Lo Speedvelox in conformità con la privacy sarà in grado di oscurare il cruscotto anteriore del veicolo in avvicinamento. Sarà attivo 24 ore su 24 e la sua postazione sarà fissa. Il suo costo è di 32mila e 700 euro (più iva 39 mila e 894 euro) e andrà a sostituire l’autovelox mobile 106, che è stato dato indietro per problemi tecnici. Questo nuovo autovelox fisso consentirà di monitorare la velocità anche in orario notturno, quando il personale del comando di polizia municipale non è sulle strade a sanzionare gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità.

"Questa amministrazione comunale ha tra gli obiettivi programmati – si legge nella determina di acquisto del nuovo strumento –, la prevenzione dell’incidentalità stradale, la cui causa è, nella maggior parte dei casi determinata dalla eccessiva velocità tenuta dai conducenti dei veicoli".

A.P.