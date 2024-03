In arrivo la nave carica di migranti. Pronta la macchina dell’accoglienza

La macchina dell’accoglienza è dinuovo in moto dopo il vertice di ieri in prefettura. E’ previsto per domattina alle 6 alla banchina Taliercio l’arrivo in porto della ‘Geo Barents’ di Medici Senza Frontiere. A bordo ci sono 249 migranti, salvati in tre differenti operazioni di recupero: lo sbarco più numeroso tra tutti quelli avvenuti al porto di Marina di Carrara tra il 2023 e questi primi mesi dell’anno, l’undicesimo e il secondo del 2024 che si aggiunge ai nove del 2023. Il numero totale dei migranti arrivati sotto le Apuane, con i 249 attesi domani, salirà a 1.414. Per le 249 persone si concluderà domani un lungo viaggio in mare, documentato da Medici Senza Frontiere attraverso i propri profili ufficiali e in cui sono state raccontate anche le diverse fasi di salvataggio in mare.

Nella prima azione di recuperero sono state tratte in salvo 28 persone, trovate su un’imbarcazione in vetroresina. Nel secondo salvataggio erano ben 146 stipati su un barcone in legno e per loro le operazioni di soccorso sono state rese problematico dagli attacchi della Guardia Costiera libica. Azione quest’ultima denunciata da Medici senza frontiere. Il terzo salvataggio ha permesso di portare a bordo della Geo Barents altre 75 persone, tra cui donne e bambini, che rischiavano di affogare nel Mediterraneo su un’altra barca in vetroresina sovraffolata. Circa una quarantina, come precisato da Msf, sono stati tratti in salvo dopo essere finiti in acqua a causa del sovraffollamento dell’imbarcazione che si era rovesciata.

Ieri in Prefettura la riunione operativa per mettere a punto la macchina organizzativa, ormai rodata dagli sbarchi degli scorsi mesi. Seguendo una prassi consolidata, dopo essere sbarcati in porto, i migranti saranno accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti partiranno poi per le strutture di accoglienza sparse in tutta Italia.

"In porto, in Comune e a Imm-CarraraFiere in tanti sono già al lavoro per organizzare al meglio tutte le operazioni – commenta la sindaca Serena Arrighi –. Ci tengo ancora una volta a ringraziare anzitutto la Prefettura, che coordina tutta questa complessa macchina, e poi tutte quelle donne e uomini che nei prossimi giorni faranno del loro meglio per fornire a queste persone che sbarcheranno a Carrara la migliore accoglienza possibile". Per la Geo Barents quella di domani sarà la terza volta al porto di Marina. Le altre due visite erano avvenute a pochi giorni di distanza, il 7 e 19 luglio scorso.

Facendo un rapido resoconto della storia degli sbarchi a Marina dallo scorso anno, la prima nave ad attraccare fu il 30 gennaio 2023 la Ocean Viking con 95 persone a bordo, quindi il 19 aprile e 5 giugno la Life Support rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo, mentre il 7 e 19 luglio proprio la Geo Barents arrivò con 196 e 214 persone. Per due volte consecutive è stata poi la volta di Open Arms, il 22 agosto con 196 migranti e il 4 ottobre con 176. Il 22 novembre è tornata la Life Support con sole 21 persone e il 28 dicembre la Sea Watch 5 che ne sbarcò 119. Nell’unico sbarco del 2024, lo scorso 4 febbraio, era stata infine la volta della Humanity One con a bordo 64 migranti.

Daniele Rosi