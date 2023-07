In arrivo dall’Africa 60 bambini Domani in porto la nave dei migranti Pronta la macchina dell’accoglienza

CARRARA

Tutto pronto per lo sbarco dei 197 migranti che viaggiano sulla Ong della Geo Barents di Medici senza frontiere. La nave arriverà in porto domani alle 7 e attraccherà alla banchina ’Taliercio’. Tra i migranti ci sono 60 minori, di cui 47 non accompagnati e un neonato, salvati in tre diverse operazioni. Una volta nel porto sicuro di Marina di Carrara, scatterà la macchina dell’accoglienza alla Imm dove gli stranieri sarano visitati e identificati. Quindi partiranno alla volta dei centri di accoglienza a cui sono destinati. Di ieri mattina in prefettura la riunione tecnica per preparare lo sbarco coordinato dal prefetto Guido Aprea che come nelle volte precedenti ha organizzato un tavolo con tutte le forze coinvolte.

"Anche questa volta saremo pronti ad accogliere queste persone nel migliore dei modi seguendo un protocollo ormai ben collaudato – spiega la sindaca di Carrara Serena Arrighi –. Una volta sbarcati tutti i 197 migranti saranno accompagnati con dei pulmini fino a Imm-Carrarafiere dove sono già cominciate le operazioni di installazione delle strutture per la prima accoglienza. Al centro fieristico ci saranno postazioni per visite mediche e riconoscimento, ma anche spazi pe ril cibo e l’accolgienza. Terminate tutte queste operazioni i migranti lasceranno Carrara per essere accompagnati nei centri di accoglienza designati". Si tratta del quarto attracco in pochi mesi: la prima volta fu lo scorso 30 gennaio con la Ocean Viking di Sos Méditerranée che aveva soccorso 95 persone, quindi, il 19 aprile e il 5 giugno, con la Life Support di Emergency rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo.