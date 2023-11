"Imprese e Aziende con l'Acqua alla Gola: Emergenza in Provincia"

Imprese e aziende con l’acqua alla gola. Il maltempo di questi giorni ha messo in ginocchio molti imprenditori e molte famiglie anche in provincia. "Ho avuto modo di effettuare sopralluoghi incontrando gente che mi ha espresso molte difficoltà e situazioni di disagio. Come consigliere comunale – interviene Daniele Tarantino – il mio impegno è quello di portare all’attenzione degli organi competenti ogni segnalazione pervenuta e riscontrata, chiedendo inoltre che tutti i territori colpiti vengano inseriti nello stato di emergenza. La nostra provincia non va dimenticata. Siamo vicini alle piccole e medie imprese artigiane locali che hanno riportato danni". E aggiunge: "Stiamo lavorando per portare aiuti non solo nel nostro territorio, ma in tutte le zone colpite insieme alle associazioni che già stanno facendo un immenso lavoro. Inoltre ci stiamo attivando per valutare quali misure di sostegno possono essere attivate per tutte le piccole e medie imprese".