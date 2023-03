Il viaggio travagliato di Penelope dentro l’essere donna

Il teatro amatoriale torna in scena domani alle 21 ai Servi. Per larassegna “RestArt” la Compagnia degli Evasi porta sul palco “Penelope – L’eredità delle donne” di Marco Balma, con la regia di Vanessa Leonini. "Sarà uno spettacolo che porterà a riflettere sulla figura della donna. La Compagnia degli Evasi porta in scena un cast tutto al femminile e la maestria delle interpreti ci farà immergere in una dimensione quasi anacronistica. Non posso svelare di più, posso dire però che sarà una performance interessante, da non perdere" anticipa il direttore artistico, Leonardo Della Croce. Cosa succederebbe se ascoltando il nome di Penelope si intendesse "Donna”?" vede in scena le attrici Francesca Lopresti, Lucia Carrieri, Mafalda Garozzo, Monica Moro, Sabrina Battaglini.

Nel mito della sposa che aspetta il ritorno dell’eroe partito per la guerra si trasforma in una metafora dell’aspettare tutto ciò che Penelope desidera e pretende per sé. Senza nulla a cui aggrapparsi se non il bastone che la sorregge in vecchiaia, Penelope naviga dentro di sé come Ulisse in mare e come lui scopre isole, ma di ricordi, incontra divinità ma terribili e angoscianti, si confronta con sé stessa e con l’ideale di un amore desiderato ma da cui si sente tradita. Penelope viaggia nello spazio vuoto, in cui le parole sono una poesia che entra ed esce dalla sua mente ed il suo corpo è in continua trasformazione insieme ai pensieri tra presente e passato, pronta ad affermare la sua volontà di essere sempre e comunque sé stessa. Quanto tempo dovrà ancora passare prima che l’attesa finisca?

I biglietti sono prenotabili telefonicamente, anche tramite WhatsApp e sms, al numero 375.6466870 o per email a [email protected]