Il viaggio in Italia di Wilkie Collins raccontato nelle sue lettere

Domani alle 17,30 la Dickens Fellowship di piazza Alberica celebra il bicentenario della nascita dello scrittore inglese Wilkie Collins (1824-1889). Si parlerà dell’amicizia di Wilkie Collins con il pittore Augustus Egg che giunsero in Italia nell’ottobre del 1853. Genova, Roma, Napoli, il Vesuvio, Venezia furono le tappe di questo viaggio. Attraverso la lettura e il commento di alcune lettere di Collins dall’Italia alla madre, si rifletterà sulla percezione dell’Italia che questo viaggiatore speciale ci ha lasciato. "Al momento sono tanti gli eventi in corso nel Regno Unito dedicati al grande scrittore inglese – commenta la presidente della filiale italiana della Dickens Marzia Dati. Collins noto al grande pubblico italiano per i romanzi ‘La Donna in Bianco’ (1859) e ‘La Pietra di Luna’ (1868), fu grande amico e collaboratore di Dickens. Insieme scrissero opere teatrali e racconti tra i quali ‘Il pigro viaggio di due apprendisti pubblicato a puntate su Household Words (la rivista diretta da Dickens) dal 3 al 31 ottobre 1857 e successivamente su Harper’s Weekly dal 31 ottobre al 28 novembre dello stesso anno. Nel racconto si narrano le avventure di due passeggeri spensierati nella campagna inglese lungo le tappe dell’appena nata rete ferroviaria inglese – conclude Dati –, la narrazione è spesso inframmezzata da intermezzi di short story, del fantastico, del mistero e del soprannaturale, narrate durante le soste del viaggio".