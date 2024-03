Il viaggio di Dante di Giovanni Cittadini

Oggi alle 17 a palazzo Binelli, Giovanni Cittadini (nella foto) presenta il suo libro ’Come l’uomo s’etterna’, Tarantola editore, introdotto da Giuseppe Benelli. Anche in città si parlerà del viaggio in esilio di Dante in terra di Lunigiana e del suo particolare rapporto di fiducia con il Marchese Moroello Malaspina di Giovagallo, nonché con tutti i suoi familiari. Una ricerca, quella di Cittadini, noto commercialista lunigianese, che racconta, attraverso la storia di Dante, del suo esilio nelle terre di Moroello Malaspina che lo ospitò dal 1306, la Lunigiana in tutte le sue sfaccettature: c’è tutta la cultura, i prodotti tipici, i cibi, i paesaggi, il carattere della gente. Il commercialista Giovanni Cittadini, di Tresana, ha messo tutto l’amore per la sua terra e le sue ferrate conoscenze sul Divin poeta in 280 pagine di dettagli storici e verosimili del viaggio di Dante in terra di Lunigiana. Un libro nato dallo spirito di un gruppo di lunigianesi che, in occasione dell’anno dantesco, hanno deciso di riunire le energie con manifestazioni culturali di vario genere.