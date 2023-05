Il tour dei ’Concerti del Palma’ fa tappa a... casa

La musica portata in tour dai giovani musicisti del Liceo Palma prosegue nell’ambito della rassegna denominata appunto ’I concerti del Palma’. Giovedì prossimo, dopo le fortunate tappe di Forte dei Marmi e di Carrara, i giovani musicisti si esibiranno in... casa, a Massa, nell’aula magna del Liceo artistico e musicale, con la musica di pianoforte, violino e sax. Alle ore 17 saranno in scena Shelly Musa e Maria Vittoria Bragazzi al violino, allieve della professoressa Carla Mordan, i pianisti Luokai Semeraro, Lorenzo Baldini e Ritamay Ranalli, allievi della professoressa Erminia Migliorini, e sempre al pianoforte Lorenzo Riservato, allievo della docente Claudia Crosilla. Dato che gli studenti suonano due strumenti a scuola, sarà in programma anche un’esecuzione al sax, sempre di Ritamay Ranalli, alunna della professoressa Francesca Corsi, accompagnata al pianoforte da Enrico Ranalli. Le musiche in programma sono di Mozart, Chopin, Elgar, Rachmaninoff e Bowling. I giovani musicisti del Palma, dall’inizio della rassegna, stanno proponendo al pubblico la grande tradizione della musica classica attraverso la loro passione e il loro entusiasmo per gli studi musicali. L’ingresso, come sempre, è libero. I prossimi appuntamenti saranno il 25 maggio a Villa Bertelli a Forte dei Marmi e il 1 giugno ancora nell’aula magna del liceo.