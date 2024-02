Il tifo juventino nel libro ‘Indians’

Un viaggio nel tifo organizzato juventino. E’ quello che propone l’autore Beppe Franzo nel libro “Indians” che verrà presentato domani ad Avenza presso il centro sportivo Paolo Deste. La pubblicazione non si limita al calcio ma ci introduce in un mondo, quello degli anni 80, completamente diverso dall’attuale sia negli stadi che fuori. La narrazione si sviluppa in un contesto contraddistinto da divisioni politiche, superate dalla passione comune per i colori della Juventus. La presentazione è fissata per le 19.