Il testarolo “stellato”. Quattro chef si sfidano reinterpretando il piatto più antico

Quattro chef stellati si sfidano cucinando il testarolo secondo il proprio gusto. Non in Lunigiana, ma nel Regno Unito. Oggi infatti l’Istituto Italiano di Cultura di Londra ospiterà la finale della ‘Testarolo della Lunigiana Challenge’, una competizione culinaria che celebra uno dei piatti più antichi e simbolici della nostra tradizione, i testaroli. L’evento è organizzato da Buttero Ltd e Apci Uk, con il supporto di Azienda Agricola ‘La Rita’ e ‘Il Testarolo’ di Sergio Pagani di Villafranca, è inoltre patrocinato da Consolato Generale d’Italia a Londra, ITA/ICE, Istituto Italiano di Cultura di Londra, Coldiretti Massa Carrara, Unione dei Comuni, Campagna Amica ed ha la sponsorizzazione di Brit Customs.

Non sarà solo una celebrazione della cucina, ma anche un’importante vetrina. Al centro della sfida ci saranno quattro chef di talento con esperienze diverse e una comune passione per l’arte culinaria, pronti a reinterpretare in chiave moderna questo antico piatto. Ci sarà il private chef, Giovanni Zagni: la sua esperienza nel preparare piatti raffinati per una clientela esclusiva gli ha permesso di sviluppare una sensibilità particolare verso i sapori autentici e la tradizione, elementi centrali nella sua interpretazione dei testaroli. E poi Andrea Jeriri, event chef a ‘Fortnum & Mason’ di Londra, che porterà al contest un’esperienza internazionale che gli permette di fondere la tradizione italiana con influenze culinarie globali, rendendo la sua interpretazione dei testaroli una perfetta sintesi di antico e moderno, tradizione e innovazione. E ancora Marco Marinelli, executive chef di La Tana di Brighton, che ha costruito la sua carriera celebrando l’autenticità della cucina

italiana nel Regno Unito. Per finire Luigi Costigliola, sous chef di La Tana, a Brighton, che offrirà una prospettiva giovane e dinamica sui testaroli.

Durante la finale, i quattro chef avranno solo 10 minuti per preparare e presentare la loro personale visione dei testaroli della Lunigiana a una giuria d’eccellenza composta da esperti gastronomici e rappresentanti delle istituzioni. La loro capacità di unire innovazione e rispetto per la tradizione sarà fondamentale per impressionare la giuria e conquistare il titolo di vincitore della ‘Testarolo della Lunigiana Challenge’ 2024. Oltre alla sfida culinaria, l’evento sarà una celebrazione della tradizione enogastronomica italiana, con un focus particolare sul valore culturale dei piatti antichi come i testaroli. Grazie alla partecipazione di chef di fama internazionale come Giovanni Zagni, Andrea Jeriri, Marco Marinelli e Luigi Costigliola e al supporto di enti istituzionali e aziende locali, la ‘Testarolo della Lunigiana Challenge’ rappresenta un’occasione unica per far conoscere la tradizione culinaria della Lunigiana su scala globale.

Monica Leoncini