Il teatro entra in carcere. Prima edizione di ’Passaggi’

Il Teatro degli Animosi e la Sala del Ridotto ospiteranno oggi e sabato gli spettacoli teatrali e altre iniziative collaterali nell’ambito di ‘Passaggi’. Andrà in scena la prima edizione del mini festival di teatro in carcere ‘Fuori e Dentro le Mura 2024’, organizzato dal Comune e realizzato in collaborazione con Experia aps e Empatheatre aps, due compagnie teatrali che da anni collaborano nella realizzazione di laboratori teatrali all’interno del carceri di Massa, Lucca e San Gimignano e di numerose attività collaterali, in teatri, sedi istituzionali, istituti scolastici e ambienti cittadini.

Si partirà oggi alle 11 al teatro degli Animosi con lo spettacolo riservato alle scuole, dal titolo ‘Ali’ sotto la regia e rielaborazione di Alessandro Bianchi. ‘Ali’ è la prima produzione che ha già trovato una prima presentazione al pubblico nella prestigiosa cornice di Nottilucente 2022 a San Gimignano per poi essere replicata in differenti spazi teatrali.

Una produzione tratta da ‘Quando spuntano le ali’, degli autori David Kerr, Vipya Harawa, Edge Kanyongolo, su suggerimento di Massimo Luconi e rielaborazione di Alessandro Bianchi. Domani invece alle 16.30, al Ridotto del teatro, Carlo Mazzerbo, ex Direttore del Carcere della Gorgona, presenterà il libro ‘Ne vale la pena’. Poi alle 21, l’Animosi ospiterà gli spettacoli ‘Ali’ e ‘It’s just a game’ sotto la regia e drammaturgia di Livia Gionfrida, con Robert da Ponte e una produzione Teatro Metropopolare in collaborazione con progetto Teatro in Carcere 2021. Livia Gionfrida porta avanti con il suo collettivo Metropopolare un’indagine sul capitalismo e sul ruolo che il denaro ha nella nostra società e nelle nostre vite.

Un attore storico del collettivo, ex detenuto ed ex bancario, prova a fare il punto sulla situazione, mescolando teorie economiche e legge di Murphy, con l’aiuto di Shakespeare, The Blues Brothers e l’ex presidente Trump. Il biglietto posto unico per assistere ai due spettacoli serali ha un costo di 10 euro. Per la prevendita la biglietteria del teatro è aperta sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 18. I biglietti sono acquistabili anche su Vivaticket. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura al 0585 641419 oppure il Teatro degli Animosi al 0585 641317.