Il teatro è entrato in carcere, si è fatto “cura” e poi Festival

Torna il ‘Festival della cura’ che adotta il modello della giustizia riparativa come rimedio del danno e della sofferenza generata dal conflitto. La manifestazione, promossa da Ministero di Giustizia, Ipm di Pontremoli, Comune di Pontremoli con il sostegno di Fondazione CariSpezia, si svolgerà dal 16 al 20 aprile al Teatro della Rosa su un progetto dI Teatro del Pratello di Bologna, Associazione Puntozero (Milano), Cooperativa Dike, CCO-Crisi come opportunità (Roma), Teatri di Bari, il Veliero e Associazione Nazionale Teatri e Giustizia Minorile. Lo scorso anno il tema centrale è stato l’ascolto attraverso il teatro (con Shakespeare mediatore), il dialogo e infine le domande dei ragazzi degli Ipm e delle scuole a criminologi, magistrati docenti di diritto, insegnanti di scuola e operatori teatrali hanno condensato le tre giornate del Curae Festival. Quest’anno il tema centrale sarà “L’altro”. La seconda edizione è però caratterizzata da alcune innovazioni: il Festival diventa la parte conclusiva di un complesso progetto annuale, che ha preso avvio a settembre con l’adesione di 14 Ipm in Italia: Acireale, Airola, Bari, Bologna, Caltanissetta,Cagliari, Catanzaro, Milano, Palermo, Pontremoli, Potenza, Roma, Torino, Treviso.

La prima fase è un Laboratorio di scrittura negli Istituti Penali Minorili aderenti e in alcuni Istituti Superiori locali. Poi laboratori di preparazione degli eventi che saranno presentati al Festival e attività di mediazione in comunità minorili pubbliche e del privato sociale. La seconda fase è il Curae Festival 2024 a Pontremoli dove si svolgeranno tre produzioni: reading Metamorfosi, scritture prodotte dagli Ipm e partecipazione di giovani da diversi territori; happening rap e l’installazione “gesti riparativi” sul ponte della Cresa. Due saranno gli spettacoli teatrali realizzati negli Ipm, tre dibattiti-conferenze. Tra gli altri eventi presentazioni di libri al caffè letterario, una proiezione cinematografica al Manzoni e una mostra fotografica nell’ex Tribunale.

N.B.