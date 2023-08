Il sostegno del ’pacchetto scuola’

Al via le domande per il ’pacchetto scuola’, l’incentivo economico per il prossimo anno scolastico. Il provvedimento è finalizzato a sostenere le spese per la frequenza scolastica (libri, materiale didattico e servizi scolastici) degli studenti residenti nel Comune, iscritti a scuole medie e superiori, oppure a un percorso di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado, o ancora a un’agenzia formativa accreditata e appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 15.748,78 euro. La domanda per chiedere l’incentivo economico deve essere presentata online entro venerdì 22 settembre 2023 (pena esclusione) attraverso il link https:carrara.simeal.itsicarebenvenuto.php accessibile attraverso Spid, oppure con la carta nazionale dei servizi - tessera sanitaria o carta di identità elettronica.

Per ulteriori informazioni è disponibile un supporto telefonico ai numeri 0585 64.14.54 -253-458-455, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17. È possibile anche scrivere una mail a [email protected]