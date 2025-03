Il sostegno alla città 250mila euro di contributi dalla Fondazione Marmo

Pioggia di soldi sui venticinque progetti che si sono aggiudicati il bando ‘Erogazioni’ della Fondazione Marmo a sostegno di enti e terzo settore. Un totale di 250mila di cui il 57% andrà al settore sociosanitario. Ogni progetto riceverà 10mila euro. I progetti sono stati selezionati in base alla coerenza con gli obiettivi statutari della Fondazione Marmo, alla rispondenza con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, alla capacità del progetto di generare un impatto positivo e di intercettare e dare risposta a bisogni diffusi nella comunità.

"Sono arrivate quasi cento richieste e questo testimonia il valore e l’interesse che il bando Erogazioni ha nel territorio – dice Bernarda Franchi presidente della Fondazione Marmo –. Dai progetti emerge la necessità diffusa di un aiuto rilevante nel campo dei servizi per la salute e per il benessere della popolazione, per la cura e presa in carico dei più fragili e per l’inclusione. Il 50% delle richieste riguarda il settore ‘Salute – inclusione – sociale’ e tra queste sono maggioritarie quelle per l’acquisto di apparecchiature e strumentazioni mediche, mezzi speciali per il trasporto di emergenza o per servizi sociosanitari. In quest’area la Fondazione ha lavorato sia per l’implementazione di progetti a cui aveva già destinato risorse, come nel caso di Eccomi Aps (parco giochi) – prosegue Bernarda Franchi –, Associazione For You e Autismo Apuania, sia per sostenere proposte rilevanti per la comunità come il dormitorio comunale del Comune di Massa, l’acquisto di un ecografo per l’ospedale di Pontremoli e di un doppler transcranico per il Nuovo Ospedale Apuane, il supporto alla Pubblica assistenza di Carrara. Il 10% dei contributi riguarda il settore istruzione e formazione|. È stata data priorità alle proposte delle scuole, accogliendo le richieste che sostengono e potenziano la didattica e le opportunità per i nostri giovani – conclude la presidente – .Sono state confermate le borse di studio musicali Crescendo, per gli allievi del liceo musicale Palma, la seconda fase del progetto ‘Nuova prospettiva’ del liceo Artistico Gentileschi, e l’acquisto di software per macchinari della scuola del Marmo. Il 15% dei finanziamenti sono andati al settore ‘Tutela e valorizzazione’, per supportare varie iniziative significative, il 18% a ‘Civiltà del Marmo’, per il sostegno alla manifestazione White Carrara del Comune, alla rievocazione storica della lizzatura e alla nuova sede dell’Associazione Ponte di Ferro". Questi gli altri beneficiari: ‘Carrara new generation’ per il football summer camp 2025, centro sociale Caritas dell’Annunziata per servizio docce per indigenti, Area 51 Event con ‘Navigando oltre le barriere’, Urban Concept Academy per il festival ‘Under ground batle’, istituto comprensivo Staffetti Massa 2 per il progetto donazione tende all’istituto comprensivo Staffetti, comitato Pro Torano per la 27esima edizione di ‘Torano notte e giorno’, parrocchia di Sant’Andrea per il restauro esterno compagnia grande, sacrestia e canonica. Fondazione Ant Italia onlus, Amici dell’Accademia di belle arti per il ‘Muro delle Rose’, associazione Fausto Coppi Carrara per il 36° gran premio ‘Industrie del Marmo’, Marblehearts Carrara, Officine Tok per il festival ‘L’isola che non c’è’.