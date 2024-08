Il sogno ora è realtà. Tutta la città in fermento per l’esordio azzurro

C’è un’intera città in fermento per il debutto di questa sera della Carrarese nel campionato di serie B. Quasi 500 tifosi saranno a Cesena per godersi la sfida dal vivo allo stadio ma tutti gli altri saranno davanti alla televisione. Tutta la serie B continuerà ad essere visibile in esclusiva su DAZN che si è assicurata i diritti per i prossimi tre anni. La partecipazione della Carrarese a questa importante competizione sta compattando sempre più attorno alla società azzurra soggetti istituzionali e realtà imprenditoriali. A livello privato, infatti, la Carrarese Calcio 1908 ha definito un rapporto di collaborazione commerciale con “Gruppo Grendi dal 1828”. L’operazione è in linea con la policy di perseguire leve di marketing territoriale legandosi a realtà imprenditoriali protagoniste sul territorio apuano. Il neo partner azzurro Grendi Holding S.p.a. è un’azienda che lavora nella logistica, nei trasporti e nei terminal portuali, che ha eletto il porto di Marina di Carrara suo “home port” dal 2016 trovando nel territorio tutti gli elementi necessari al suo sviluppo.

"Sono molto soddisfatto di poterci legare ad un’eccellenza di prestigio nazionale – ha esternato il patron azzurro Manrico Gemignani – questa fiducia riscossa testimonia la bontà del nostro programma volto a raggiungere il consenso di tutti coloro che possono rappresentare un valore aggiunto di affidabilità, credibilità e qualità sul e per il territorio di Carrara". "Come società Benefit che contempla nel proprio statuto finalità di impatto positivo sul territorio in cui opera – ha dichiarato la dottoressa Costanza Musso, amministratrice delegata della Grendi Holding - siamo felici di poter supportare un’importante realtà cittadina che contribuisce alla crescita ed allo sviluppo delle generazioni future locali. Allo stesso modo, è coinvolgente avere la possibilità di contribuire alla crescita dell’intero movimento che ruota intorno alla squadra di calcio del "nostro" porto perché siamo consapevoli che una corretta programmazione significa investire anche sui più giovani".

A livello istituzionale, invece, continua la sinergia col comune di Carrara per cercare di poter riportare quanto prima i tifosi apuani allo stadio dei Marmi. Il 13 agosto c’è stata l’aggiudicazione dei lavori per il rifacimento del campo in sintetico da parte della ditta Sofisport di Pisa che era stata l’unica a rispondere alla lettera d’invito dopo che all’indagine di mercato avevano aderito 16 operatori economici. La commissione giudicatrice ha assegnato 100/100 punti al concorrente unico che aveva indicato un ribasso del 4,17% ovvero una cifra di 408.359,27 euro, oltre Iva al 10%, rispetto all’importo complessivo fissato per le opere che era di 425.880,45 euro.

I lavori sul manto in erba sintetica potrebbero prendere il via la prossima settimana. Gli uffici comunali, insomma, sono rimasti attivi anche in pieno agosto. Nonostante ciò la dead-line del 30 settembre sembra difficilmente perseguibile. Restano discrete le speranze, invece, che lo stadio possa essere pronto per la prima gara interna di ottobre nel week end 19/20. Molto dipenderà dall’esito del bando per le migliorie all’impianto d’illuminazione che dovrebbe chiudersi entro fine mese.

Sarà fondamentale che l’assegnazione avvenga in tempi rapidi e che non ci siano ricorsi che farebbero inevitabilmente allungare le tempistiche. La giunta ha deliberato venerdì scorso l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (pfte) relativo all’intervento "lavori di realizzazione della rete di alimentazione preferenziale, di trasmissione dati e di ampliamento dei sistemi di video sorveglianza" per un importo complessivo 199.206,71 euro.