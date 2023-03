Il salto dell’anima di Silvia Caimi al Museo di San Giovanni

Dopo il successo a Brescia, capitale della cultura 2023 insieme a Bergamo, ’Soul Mining’, la mostra personale di Silvia Caimi, arriva al Museo di San Giovanni a Fivizzano e sarà visitabile fino al 15 aprile. L’evento, a cura dello storico dell’arte e autore della Giorgio Mondadori Annalisa Puntelli Sacchetti, ha preso il via mercoledì 15 marzo con un corpus di 15 opere che seguono un percorso di mostra che va dall’analisi della figura femminile a quella maschile attraverso il ’jump’, il salto dell’anima. Il viaggio nell’anima si compie in un percorso filosofico che parte da Plotino fino alla contemporaneità. È presente anche l’opera Jump 94 che nel 2021 ha vinto il Premio Paolo Grassi ’Il Sapore dell’Arte’ nell’ambito della collettiva organizzata e curata dalla dottoressa Puntelli Sacchetti dal titolo ’Terre di Luna’.

Silvia Caimi, già popolare con la sua ricerca in città come New York, San Francisco, Berlino e Londra, ha ricevuto dal presidente della Repubblica la medaglia della presidenza per meriti culturali e artistici. Silvia Caimi, con la sua ricerca, rappresenta il piano mentale puro e necessario per la comprensione dell’essere umano e dell’arte come valore per l’incontro fra il movimento del corpo e la vibrazione dell’anima. "Silvia Caimi – spiega la curatrice Annalisa Puntelli Sacchetti – rappresenta la donna contemporanea che ha il coraggio con la propria creatività di indagare oltre i limiti della figura per andare ad approfondire e a scavare la rappresentazione dell’anima nella sua infinita bellezza".