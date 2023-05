Il sacrificio di Falcone e Borsellino

La cerimonia commemorativa delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Il Comune di Carrara per commemorare le stragi di Capaci e di via D’Amelio a Palermo ha organizzato una cerimonia che si terrà martedì 23 maggio al Parco Falcone e Borsellino a Marina.

L’iniziativa vuole ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (nella foto), Francesca Morvillo e delle donne e degli uomini delle loro scorte, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio

Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano.

La cerimonia si aprirà alle ore 10.30 con la deposizione di una corona di fiori davanti al

cippo in memoria di Giovanni Falcone, che perse la vita il 23 maggio 1992 nella strage di

Capaci, e di Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992 nella strage di Via D’Amelio.

Dopo i saluti della Sindaca di Carrara Serena Arrighi e delle altre Autorità, è previsto

l’intervento delle Dirigenti scolastiche degli istituti presenti alla manifestazione.

Gli studenti e gli insegnanti degli istituti scolastici Isis “Zaccagna-Galilei”, del Liceo

artistico e musicale “F. Palma” e del Centro Provinciale Istruzione Adulti Massa-Carrara

proporranno un programma di letture, pensieri e musiche. Un modo concreto per mantenere viva la memoria anche sollecitando i ragazzi a non dimenticare.