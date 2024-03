Il ruolo dei genitori: incontro con gli esperti

Affrontare i temi della genitorialità, tra opportunità e nuove sfide, durante una giornata dedicata alle famiglie, ma aperta anche a chi genitore non lo è ancora. È questo il tema dell’incontro che si terrà sabato 6 aprile al nido d’infanzia Angelini di via Poveromo a Ronchi. Dalle 14,30 alle 18 si parlerà di genitori e figli, problemi e soluzioni, grazie agli interventi di due autorevoli specialiste, Carlotta Angeli e Iside Piccini. Angeli, psicologa e psicoterapeuta, affronterà nel suo primo intervento, dal titolo ’La diagnosi, il suo arrivo in famiglia e la consapevolezza’. Piccini, terapista della neuropsicomotricità, invece, nel secondo intervento, dal titolo ’Il trauma secondo il metodo di somatic experiencing di Peter Levine’, affronterà il tema dei traumi infantili. Modererà l’incontro Maria Elisa Briglia, che ha insegnato per oltre 20 anni nelle scuole dell’infanzia del territorio. "L’iniziativa è gratuita, ma chi vorrà sostenerci potrà fare una libera donazione – spiega Briglia –. La giornata è a favore dell’Associazione Italiana Macrodattilia e Pros - Aps, che è nata nel 2017 e si occupa di un raro gruppo di malattie rare da iperaccrescimento. Siamo convinti che sarà una bella giornata di arricchimento per tutti". Per info [email protected], 338 2390240.