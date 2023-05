Il ritorno di ’Musica a Palazzo’ Da Schumann a Ravel e Piazzolla

Secondo appuntamento con la rassegna ’Musica a Palazzo’. Stasera, alle 21, le sale di Palazzo Ducale a Massa ospiteranno il concerto dal titolo ’E’ sempre un classico’. Moira Michelini al pianoforte e Ivo Scarponi al violoncello (nella foto) proporranno un repertorio che spazia da Schumann a Ravel, da Tarrega a Piazzolla. L’ingresso è gratuito, ma per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’associazione La Croma, organizzatrice della rassegna, al numero whatsapp 338 5433970 o all’indirizzo email [email protected]

Moira Michelini debutta al teatro Verdi di Terni nel 1987 e da allora svolge una intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche in Italia e all’estero: Germania, Spagna, Francia, Belgio, Austria, Portogallo, Svizzera, Malesia, Argentina e Giappone. Numerose le sue collaborazioni con orchestra, tra le quali ricordiamo l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Malesia, l’Orchestra di Stato della Romania, l’Orchestra Sinfonica di Buenos Aires, l’Orchestra del Conservatorio di Liegi, l’Orchestra BonnerJugend di Bonn, l’Orchestra Sinfonica della Murcia, l’Orchestra da camera ’I Solisti di Perugia’. Ha arricchito la sua formazione musicale perfezionandosi con i maestri Mastroianni, De Barberiis, Frugoni, Specchi e Delle Vigne. Si è esibita in numerosi festival musicali, suonando in prestigiose sale. Ha registrato per la Rai ed è regolarmente invitata come membro in giurie di concorsi pianistici. Da oltre quindici anni suona insieme al violoncellista Ivo Scarponi per importanti associazioni Italiane e per altri enti musicali spagnoli, francesi e polacchi, incidendo nel 2015 un cd live con musiche di Piazzolla e Ginastera, dal titolo ’Anima Argentina’.

Ivo Scarponi è nato a Perugia nel 1971. Si è diplomato in violoncello nel 1992 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio ’Morlacchi’ di Perugia sotto la guida del maestro Vallini. Ha frequentato poi il corso triennale presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia a Roma sotto la guida del maestro Ormezowsky, diplomandosi brillantemente nel 1995. Si è inoltre perfezionato in musica barocca presso l’Accademia di Fiesole. E’ membro fondatore del Quintetto Scarponi, con il quale ha suonato per le maggiori associazioni concertistiche, e ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e prime esecuzioni assolute (Fellegara, Gentile, Molino, D’Amico, Hoch), nonché alcune incisioni discografiche (Nuova Era, Ricordi). Ha tenuto concerti sia come solista, che in famosi complessi cameristici (Solisti Aquilani, Gruppo Musica d’Oggi ) in Italia e all’estero (Messico, Spagna, Austria, Germania, Giappone). E’ stato primo violoncello di varie orchestre. Ha vinto con l’ottetto d’archi Musicus Novus numerosi concorsi. E’ stato primo violoncello nell’Orchestra da camera di Uto Ughi.