Il rilancio delle piscine. Aperte gratis fino al 31

Da mercoledì si potrà fare un tuffo nelle due vasche riqualificate della piscina di Quercia, pronte a riaprire dopo oltre 10 anni. E lo si potrà fare fino gratuitamente fino alla fine dell’anno: saranno infatti proposti dal primo gennaio corsi di nuoto e varie attività sportive. Ieri mattina la conferenza stampa di presentazione al centro scolastico sportivo Salvo D’Acquisto: il taglio del nastro ufficiale è fissato, appunto, per mercoledì alle 11: sarà presente l’assessore regione Alessandra Nardini, rappresentanti di Provincia, Unione di Comuni, sindaci e amministratori della Lunigiana. Gli operai sono al lavoro per gli ultimi piccoli accorgimenti. "È un momento estremamente importante per la comunità di Aulla e non solo - ha detto il sindaco Valettini - Ci siamo ritrovati con le piscine già chiuse da tempo e abbiamo impiegato molte energie per riaprirle: è un traguardo importante, significativo. Ora è il momento di pensare al futuro, non voglio ripercorrere il passato, che conosco, ma su cui non desidero dire alcuna parola. Abbiamo avuto vicini la Regione e l’Unione di Comuni: hanno creduto nelle nostre capacità".

"Un lavoro di squadra importante – ha aggiunto il consigliere Giovanni Schianchi, che ha seguito l’iter – Ora resta da capire come l’impianto potrà essere gestito nei prossimi anni, in sinergia con scuole e associazioni per una cultura del nuoto e dello sport. Con la speranza di riprendere l’attività agonistica. Sono stati completati gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio, sono stati eseguiti diversi lavori, come la sistemazione della copertura esterna, la manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento, di trattamento acqua, efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della zona vasche, lavori di ripristino nel locale vasca su pannelli controsoffitto e pannellature perimetrali e infine messa a norma dell’impianto elettrico e ristrutturazione degli spogliatoi".

L’intero complesso è dotato di un impianto di video sorveglianza: forze dell’ordine e polizia municipale possono vedere le telecamere in qualsiasi momento. "Abbiamo speso dal 2017 per l’intero complesso – ha detto l’assessore Alessandro Giovannoni – circa un milione e 800mila euro, con contributi arrivati e destinati anche alla pista di atletica e ai campi da calcetto e tennis". "Un risultato straordinario sia per il Comune che per la Lunigiana intera", ha sottolineato il vicesindaco e assessore al turismo Roberto Cipriani. "Faremo in modo – ha aggiunto Giada Moretti, che ha la delega allo sport – che il centro sportivo sia polo attrattivo attorno cui ruoteranno le nostre attività". L’Unione di comuni ha contribuito con 220mila euro provenienti dal fondo della Montagna, che il Comune ha speso per illuminare la pista di atletica. E’ intervenuto pure Alessandro Ribolini, presidente di Attiva Sportutility, che gestirà le piscine: "Un progetto che abbiamo deciso di sposare quando abbiamo visto che l’amministrazione faceva le cose sul serio. Mercoledì l’impianto tornerà a disposizione della comunità, come un regalo di Natale per il territorio. Fino a fine anno apriremo tutti i giorni per ospitare in modo gratuito le persone e provare l’impianto, un premio per la cittadinanza che ha dovuto aspettare tanto. Poi da gennaio il calendario completo delle attività. Le attività saranno modulate sulle persone, ascolteremo suggerimenti e consigli per costruire un’offerta adeguata, rispetto alle esigenze".