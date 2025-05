Il rilancio del centro. Una nuova pizzeria in piazza Alberica

A fine mese sotto i portici di piazza Alberica aprirà una nuova pizzeria dove poter mangiare la pizza anche a mezzanotte. Ad aprirla è l’imprenditore Luca Remotti, che in quest’avventura sarà affiancato dal pizzaiolo Francesco Galleni e dalla sua compagna Irene di Renzo, che si occuperà esclusivamente dei dolci, tutti rigorosamente fatti da lei. Oltre allo spazio interno il nuovo locale, che si chiamerà ‘Piazza Alberica’, a breve allestirà anche uno spazio esterno di circa 35 metri quadrati, dove poter mangiare pizze o focacce con taglieri di salumi a pranzo e a cena fin dopo la mezzanotte.

Una ventata di novità per la bella stagione che si apprestano a vivere cittadini e turisti, visto che in città al momento non esistono locali dove poter mangiare una pizza in tarda serata. Il locale effettuare esclusivamente servizio ai tavoli e il menu sarà a base di pizza, focacce, o taglieri. "Stiamo ultimando i lavori al locale e contiamo di inaugurare per la fine del mese – racconta Remotti –, ho deciso di investire su Carrara perché mancava un locale dove potersi sedere a mangiare una pizza anche dopo mezzanotte. Per adesso si parte con i tavoli interni e con lo spazio esterno, ma in programma c’è l’idea di ristrutturare anche i locali al piano di sotto, ma questo in seguito prima vediamo come va. Non voglio fare concorrenza ad altri locali o pizzerie da taglio, infatti, la mia pizzeria sarà con posti a sedere. Apriremo a pranzo e a cena e credo che l’idea di poter mangiare fino a tardi venga accolta con successo. Il pizzaiolo è molto bravo e Irene si occuperà di preparare i dolci, tutti fatti in casa. Oltre alle pizze la nostra proposta prevede anche di proporre focacce accompagnate dai salumi".

In vista dell’apertura Remotti fa un appello per sapere di chi sono le grandi fioriere di marmo che sono proprio davanti al locale che sta per aprire. "Impediscono il passaggio e saranno di ostacolo per i camerieri – dice ancora Remotti –. Il problema è che nessuno sa a chi appartengano. Ho chiesto agli enti e non sono del Comune, non sono di Nausicaa e non sono neppure del condominio. Eppure gli operai di Nausicaa le annaffiano regolarmente e cambiano anche i fiori. Sono molto pesanti e manualmente non si possono spostare. Per questo chiedo che qualcuno intervenga e le sposti, così da permettermi di lavorare, visto che pagherò anche il suolo pubblico". Probabilmente si tratta di qualche arredo utilizzato nelle precedenti edizioni della White Carrara, comunque da Nausicaa fanno saper che "collaboreremo con il Comune per risolvere il problema e spostare le due fioriere".

Alessandra Poggi