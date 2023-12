Il ricordo di Maria Callas stasera in teatro

Per ricordare il grande soprano greco Maria Callas, gli Amici della Lirica “Mercuriali”, col sostegno del Comune di Carrara, organizzano per stasera alle 21, al Teatro Animosi un galà lirico-sinfonico con l’orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago diretta dal Maestro Daniele Agiman, una delle più raffinate bacchette dei nostri giorni. Diretti dal Maestro Agiman i soprani Rebeka Lokar, Valentina Boi, Aitana Sanz Pérez. Al loro fianco una delle voci del momento: il mezzosoprano Teresa Romano. A fianco di queste quattro voci femminili uno dei tenori più acclamati al mondo, lo spagnolo Celso Albelo, primo tenore della storia a ricevere l’Oscar della Lirica e il baritono Sergio Bologna, beniamino del pubblico, che col Maestro Agiman, Rebeka Lokar e Valentina Boi ha condiviso straordinari successi nei maggiori teatri italiani ed internazionali e che vanta un vastissimo repertorio di oltre 40 ruoli da protagonista cantati nei maggiori teatri internazionali in 25 anni di successi.