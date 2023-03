Il rapporto uomo donna nelle diverse età con ’Sei apuano se’

Il quarto appuntamento di “Sei apuano se” è dedicato al tema del rapporto uomo donna nelle diverse età della vita. L’associazione “Rivoluzione Allegra” organizza l’incontro venerdì alle 21,30 al teatrino dei Quercioli a Massa. Ospite d’onore della serata sarà il neo-campione europeo di velocità Samuele Ceccarelli, che si racconterà in una intervista esclusiva dopo il successo di Istanbul. L’ospite musicale è un gruppo emergente apuano, i Rojablorek: nelle loro canzoni la musica prende spunto da ogni tipo di genere, dal blues al rock, dalla classica, al jazz.Durante la prima parte della serata saranno intervistati l’avvocato Chiarella Lagomarsini, la psicologa Sabrina Pasta, l’artista Floriane Pouillot, oltre al campione europeo di velocità Samuele Ceccarelli. Anche in questa occasione non mancherà l’intrattenimento, con l’intervento dei leggendari Tirabuscion, trio comico dialettale molto noto in città. Nella mezz’ora finale, dopo l’esibizione dei Rojablorek, si aprirà un dibattito sul tema del rapporto uomo donna nelle diverse età della vita. . Conducono Giulio Milani e Sara Calcagno, regia di Pierpaolo Poggi. Per prenotazioni 340 7810100.