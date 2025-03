"Il progetto per il liceo ’Marconi’ esiste già"

Il progetto per il liceo Marconi c’è. Lo dice la Provincia, rispondendo a Forza Italia. "Flessibilità e modularità degli spazi – si precisava nella presentazione - e un occhio di riguardo all’efficientamento con la realizzazione di un edificio ad energia quasi zero”. È questa, nel rispetto del nuovo modo di fare didattica, la filosofia che sta alla base del progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione dello Scientifico. Il costo complessivo previsto per demolire e ricostruire la nuova scuola è di circa 16 milioni 400 mila euro, somma non ancora disponibile, e dal momento dell’assegnazione dei lavori saranno necessari 23 mesi per vederla realizzata. Le risorse necessarie per la progettazione la Provincia se le era procurate partecipando a un bando del Ministero dell’interno". "Avere un progetto esecutivo disponibile e cantierabile- aveva dichiarato allora il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti - consente adesso di essere pronti a intercettare ogni possibile fonte di finanziamento: mentre su un versante partono il procedimento di verifica del progetto e gli iter autorizzativi previsti dalla normativa, sull’altro inizia la ricerca da subito delle risorse necessarie con l’impegno del presidente a richiedere subito un appuntamento al Ministero dell’istruzione".