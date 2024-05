il progetto dei licei lunigianesi Terzo lancio della sonda

Terzo lancio della sonda in Lunigiana per vedere dall’alto la Terra illuminata. Continua il progetto dei ragazzi dei tre licei statali lunigianesi: ieri è arrivato l’ok per l’evento che inizia alle 21.30 a Villafranca, appuntamento nel campo sportivo dietro la scuola. Il primo lancio era stato portato a termine al Belvedere di Aulla, a pochi passi dal liceo classico: la sonda aveva sfiorato i 35 chilometri, raggiungendo un’altitudine di 34.726 metri, circa 1500 metri in più rispetto all’anno scorso. Il secondo con un pallone più grande per sostenere e sollevare un’attrezzatura più pesante.