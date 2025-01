Il Pri piange il militante Franco Olmo. In prima linea nel disastro Farmoplant

Addio a Franco Olmo, repubblicano e conosciuto in città per il periodo nero della Farmoplant. Lascia alla moglie Alfonsina e al figlio Andrea. Aveva 75 anni. Lo ricorda Giorgio Raffi, segretario della Sezione Mazzini di Massa del Pri: "Comunichiamo con profonda costernazione la scomparsa dell’amico repubblicano Franco Olmo. Franco era iscritto fin dalla sua giovinezza alla Sezione Mazzini del Pri testimoniando in ogni sua azione la sua saldezza in quei principi mazziniani e di rispetto profondo per i valori della democrazia che hanno guidato tutta la sua vita. Dedicò ogni sua energia alla famiglia e al lavoro, offrendo tempo e risorse anche ad un impegno politico che svolse sempre generosamente e senza vantaggi personali, nell’interesse unico ed esclusivo della comunità massese".

Come chimico, si occupò principalmente della salvaguardia del nostro ambiente esponendosi anche personalmente per svolgere nel modo migliore il suo incarico come dipendente dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Toscana (Arpat). "In una fase storica nella quale il nostro Comune ospitò un’industria chimica di notevole dimensione e pericolosità per il nostro ambiente naturale e urbanizzato, e per tutte le attività che vi si svolgevano – dalla residenza al turismo - egli spese tutte le sue competenze professionali per tutelare nel modo migliore la salute dei cittadini e degli ospiti che sceglievano di trascorre nel territorio apuano i loro periodi di vacanza. Quando il triste episodio della Farmoplant fu causa di una vera emergenza ambientale, Franco Olmo, anche con notevole rischio personale, fu in prima fila per seguire gli sviluppi di quell’“incidente” drammatico e poter contribuire a dare una soluzione possibile alla gravissima crisi ambientale che ne fece seguito".

"Come repubblicano non fece mai mancare la sua presenza nei diversi momenti dell’impegno politico. Partecipò a moltissime edizioni della tradizionale Festa dell’Edera e fu anche impegnato nell’ambito culturale come membro del comitato organizzatore del Premio Letterario Battì Libro, che da anni vede coinvolte le scuole del Comune di Massa."