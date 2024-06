"Il presidente del Parco Apuane va sostituito"

L’associazione Apuane Libere chiede la revoca immediata della nomina di Andrea Tagliasacchi a presidente del Parco delle Alpi Apuane e lo fa a margine della sua rielezione a sindaco di Castelnuovo Garfagnana. "Abbiamo scritto al presidente della Regione Eugenio Giani chiedendo di essere coerente con le parole dette nella seduta del Consiglio Regionale del 21 maggio scorso e di agire di conseguenza. Allora infatti, mentre rispondeva in aula ad una interrogazione da parte delle opposizioni, aveva candidamente confessato che da una rosa di tre nominativi allora propostigli dalla comunità di Parco, aveva prescelto Tagliasacchi – scrive Apuane Libere – perché impossibilitato ad effettuare un terzo mandato come sindaco e quindi molto più disponibile a farsi carico di questo impegno. Purtroppo così non è poi stato, perché durante il mese di febbraio si è aperta la possibilità per il neo rieletto sindaco di Castelnuovo di un terzo mandato che i cittadini hanno poi premiato con il loro voto. Ma non solo: con la stessa interrogazione si domandò allo stesso Giani se era a conoscenza delle molteplici criticità nella gestione del Parco, la risposta che arrivò fu ovvia: ‘In questi sei mesi la presenza di Tagliasacchi ha risolto le criticità che potevano esserci nella dialettica’. Ebbene, noi che conosciamo a menadito tutte le valli apuane e sappiano benissimo quali siano i reali problemi di gestione del Parco, pretendiamo concretezza e rispetto delle prescrizioni impartite in modo inderogabile, controlli costanti da parte dei Guardiaparco e tutela delle aree protette scongiurando nuove ed innumerevoli riaperture di siti estrattivi rinaturalizzati: tutte cose che in sette mesi non sono assolutamente arrivate".

Insomma, per Apuane Libere e il suo presidente Gianluca Briccolani, in sette mesi poco è stato fatto anche perché Tagliasacchi, evidenziano, sarebbe stato gravato da troppe cariche importanti. "Adesso chiediamo un’urgente e inderogabile sostituzione. Le Alpi Apuane meritano una figura a tempo pieno che le possa dedicare tutto quel lavoro necessario alla risoluzione dei gravissimi ed impegnativi problemi che ogni giorno si manifestano sul territorio: anche perché non risulterebbe umanamente possibile ricoprire tre cariche importanti quali primo cittadino di Castelnuovo di Garfagnana, presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e per ultimo presidente del Parco delle Apuane".