Il Presepe Vivente Interattivo torna a Massa: nuova location al Borgo del Ponte

"A Betlemme nasce la speranza": l’Azione Cattolica di Massa, dopo sette anni, ripropone il Presepe Vivente Interattivo. L’evento è stato presentato ieri in Curia alla presenza del vescovo, Mario Vaccari, del sindaco, Francesco Persiani, dell’assessore Roberto Acerbo, di Sabrina Castagnini, presidente dell’Azione Cattolica, Almo Puntoni e altri rappresentanti delle associazioni di volontariato che hanno aderito tra cui Misericordia, rappresentata dal presidente Bruno Ciuffi, e la cooperativa l’Abbraccio con la portavoce Silvia Tofanelli.

Il presepe interattivo risale all’anno del Giubileo 2000 ed è sempre stato rispettato il tradizionale appuntamento triennale, molto suggestivo nello scenario del Castello Malaspina. Con la pandemia l’evento non è stato riproposto e torna dopo sette anni in questo 2024 in occasione del Giubileo a Roma il prossimo 24 dicembre. La location non sarà più il castello Malaspina, inaccessibile per i lavori in corso, ma l’antico Borgo del Ponte con riferimento la zona della Concia.

Come ha spiegato la presidente dell’Azione Cattolica, l’evento ha lo scopo di far vivere una catechesi all’aperto, ambientata in Palestina. Il vescovo Vaccari ha fatto riferimento alle parole di San Francesco sul presepe di Greccio del 1223 nel messaggio che Gesù venga risvegliato nel cuore delle persone. Soddisfatta l’amministrazione comunale, circa la temporanea chiusura del Castello ha annunciato che "avremo in futuro ambienti migliori dove svolgere questa rappresentazione". Anche l’assessore Acerbo ha detto che l’evento è stato organizzato in serenità, con una serie di incontri tra amministratori e organizzatori.

Almo Puntoni ha sottolineato quel disagio che, proprio attraverso il confronto, è stato superato: "E’ stato molto impegnativo e la location alternativa al Castello non poteva essere che Borgo del Ponte. Ci siamo confrontati anche con l’associazione Borgo del Ponte Santa Lucia Capaccola proprio per trovare la soluzione migliore, evitando disagi per i residenti. Il problema, chiaramente, era dovuto ai parcheggi. Sono state lasciate libere tutte le piazze e il presepe si concentrerà nella zona della Concia".

L’entrata suggerita è da via Rotino con percorso che conduce a Porta Genovese e uscita da via Galliano su via Bassa Tambura. L’accesso sarà regolato da biglietti a fasce orarie, gratuiti, per permettere un’entrata regolare e serena dei visitatori. I parcheggi della città consentiranno di accogliere le auto dei visitatori e raggiungere a piedi il presepe che si snoda tra le case arroccate, tipiche di uno dei luoghi più suggestivi di Massa. Centinaia di volontari sono dunque all’opera per accogliere la marea di visitatori di questa sacra rappresentazione. Il presepe si terrà nei giorni 25, 26 e 28, 29 dicembre 2024 e nei giorni 4, 5 e 6 2025, con apertura dalle ore 17,30 fino alle 21,30 (ultimo ingresso). Per i disabili l’accesso è consentito da via Palestro (3285677986).

Angela Maria Fruzzetti