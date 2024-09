Il premio ’Montale’ a Marzia Dati

La professoressa Marzia Dati (nella foto) ha vinto il ‘Premio Montale Fuori di casa’ sezione ligure apuana. La consegna si svolgerà venerdì 20 settembre alle 17,30 nella sala consiliare del Palazzo della Provincia di Spezia. L’anglista Marzia Dati riceverà il premio in occasione dei 200 anni dalla morte di George Byron, come si spiega nella motivazione "per l’indefessa opera di studio, di ricerca letteraria che hanno caratterizzato la sua vita nella quale ha avuto sempre come stella polare il merito. Impossibile citare i numerosi seminari a cui la professoressa Dati ha partecipato, le mostre che ha organizzato, gli eventi, che ha promosso, durante la stesura di libri. Ha collaborava con numerosi enti e università italiane e straniere del Premio".