Il Premio Lunezia torna a casa Ad Aulla la serata clou dell’evento De Martino fa un passo indietro

di Monica Leoncini

Il Premio Lunezia non dimentica Aulla. E ad Aulla sarà promossa una delle serate principali. Non era poi così scontato in quanto alcuni mesi fa c’era stato un annuncio che aveva provocato non poche polemiche. A causa di mancati accordi con il sindaco, il patron Stefano De Martino aveva deciso di non promuovere più l’evento nella sua città natale e di annullare tutti gli appuntamenti aullesi del Premio Lunezia. Qualcosa è cambiato, in questi giorni, ed è stato raggiunto un nuovo accordo. "Il Premio Lunezia 2023 - si legge sulla pagina Facebook - avrà ad Aulla una delle date principali nella più capiente Piazza Gramsci-Craxi. La stessa si realizzerà tra il 9 e il 13 agosto. Aulla mantiene così il legame e la paternità a uno dei festival d’autore più accreditati d’Italia, oggi compartecipe dei premi sanremesi". Vasco Rossi, Ligabue, Gianna Nannini, Claudio Baglioni, Fabrizio De André sono solo alcuni degli oltre duecento big della musica italiani saliti sul palco del Premio Lunezia.

La kermesse, lo ricordiamo, nacque proprio ad Aulla, in piazza Cavour nel 1997 e vide Fabrizio De André e Fernanda Pivano dare il via a una manifestazione storica, che ha portato via via in Lunigiana big amati dall’intero pubblico. Poi lo spostamento, inatteso, nel Comune di Carrara, fino al ritorno ad Aulla, alcuni anni fa, tra la soddisfazione degli aullesi. Dal 2001 ha aperto la sezione “Nuove proposte“, dedicata ai musicisti e compositori di testi di qualunque nazionalità, con opere ammesse solo in lingua italiana. Per i giovani si tratta di un’occasione da non perdere assolutamente per entrare nel mondo della musica. Dal 2012 i finalisti della sezione Nuove proposte sono promossi da Radio Rai, nelle varie edizioni si sono alternate Rai Radio Uno, Rai IsoRadio e Rai Radio Live. La direzione artistica è al lavoro per ottenere anche una promozione televisiva, l’auspicio è di realizzare uno spazio Rai Tv già per l’edizione 2023.

A partire da quest’anno, inoltre, la direzione si riserva di convocare gli iscritti, o parte di essi, in selezioni live in varie parti d’Italia. E ci sono già alcune ottime notizie: le selezioni live sono previste nuovamente a Roma, nello splendido scenario del Colosseo, dove saranno presenti produttori e promoter. I giovani sono inviatati a iscriversi. Il Premio Nuove proposte si articola in diverse categorie o sezioni: Premio Band (da due a più componenti); Premio Cantautori autori solisti; Premio Autori di Testi. La domanda d’iscrizione, da scaricare dal sito (scheda di iscrizione), e il materiale musicale (o i testi) dovranno essere inviati tramite e-mail, tutte le informazioni sul sito internet. Non perdete tempo.