Il premio ’La via dei libri’ a ’Utrum’ di Matteo Nerbi

Da tempo aveva in mente il suo libro: voleva raccontare le avventure degli ultimi e tirare fuori emozioni non scontate. Appena dato alle stampe ’Utrum’ (Gfe) di Matteo Nerbi (nella foto) è stato uncaleidoscopio di successi e conferme. Numeose le presentazioni sul territorio e fuori, calorosa l’accoglienza sui racconti di Voce narrante. Il libro è stato amato e apprezzato da tutti tanto che la giuria del “Premio internazionale di arte letteraria - La via dei libri - città di Pontremoli” lo ha proposto per il primo premio, nella sezione ’Narrativa e saggistica edita Luigi Campolonghi’. "Scrivere – racconta lo stesso Nerbi, avvocato e scrittore – è, come un viaggio su più piani: negli anfratti più reconditi di noi stessi, e in certo senso nel mio caso è stato anche un viaggio sofferto, perché il mio libro è introspettivo e, anche se non ha connotazioni autobiografiche, nel momento in cui ci si immerge in quelle acque profonde, se ne accetta il relativo rischio. Ma è anche un viaggio reale, concreto, costellato di “occasioni di esser letti”. Non avrei mai immaginato che questo mio viaggio avrebbe avuto un riconoscimento così importante. Ringrazio l’organizzazione del premio, in particolare Marina Pratici e Gaia Greco". Pertanto il 17 luglio a Pontremoli Utrum sarà ufficilmente premiato. Per chi volesse incontrare l’autore e saperne di più del libro, Matteo Nerbi presenterà il volume il 12 luglio alla libreria Bajni a Carrara e il 21 settembre in biblioteca per un incontro organizzato dal Comune e dall’associazione Qulture.