Il premio Candia e il suo “Gioiello” poetico

Un quarantesimo da “gioiello” Sulle colline del Candia. Nel suggestivo scenario che si affaccia sulla costa la cerimonia di premiazione del premio letterario ‘Candia - Il Gioiello’, organizzato dal Club culturale Giovello Mario Cagetti. Una cerimonia speciale, presenti il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il sindaco di Massa Francesco Persiani e il vice presidente del consiglio Daniele Tarantino. Dopo anni di dedizione, Giovanna Lorieri ha passato la staffetta commossa alla presidente di giuria Angela Maria Fruzzetti che, supportata dall’associazione Insieme, gestirà il concorso, uno dei più longevi d’Italia. Il premio, nato 40 anni fa per volontà di Gian Lorieri, è stato portato avanti con passione ed entusiasmo dalla figlia Giovanna; continuerà la sua strada ma con un’altra guida, sempre affiancata da Giovanna, nella suggestiva location del ristorante “Il Gioiello”. Grande emozione per la sezione B dedicata a Uva e Vino in lingua e dialetto: la giuria punta molto su questa formula volta a valorizzare e a mantenere in vita il dialetto, una lingua che rischia di scomparire. Come ha ricordato Egizia Malatesta, componente della giuria, quest’anno il livello delle poesie pervenute è stato molto elevato, con nomi noti nella letteratura italiana contemporanea. Poeti giunti da diverse località italiane hanno condiviso l’incontro conviviale a base di buona cucina casalinga che ha preceduto la cerimonia di premiazione. Giovanna Lorieri ha ringraziato la giuria, gli sponsor e soprattutto i poeti partecipanti che confermano da decenni il successo e la riuscita del premio. L’appuntamento è per la 41esima edizione che partirà nel 2025 con rinnovato entusiasmo della giuria composta da Egizia Malatesta, Franco Tortorella, Franco Pedrinzani, Giuliano Lazzarotti, Stefania Ratti; presidente del premio Fruzzetti.

I premiati.

Tema libero: primo Davide Rocco Colacrai; seconda Tiziana Monari; terza Rita Muscardin. Premio Speciale giuria a Marcello Tagliente. Premio Speciale critica a Giulio Redaelli; Speciale di merito a Luciano Manfredi; Monica Gulminelli; Anna Maria Carmassi; Umberto Tommasiello. Speciale Sponsor: Alberto Carpina; Maria Antonietta Di Maria; Caterina Bertocchi; Myriam Chiappini; Ubaldo Spiga; Alessandro Corsi; Patrizia Esposito; Antonio Fazzolari. Segnalazione di merito: Giorgio Centurioni; Nazzareno Bartolozzi; Vito Bonanno; Maria Renata Paolinelli; Ida Cecchi; Anna Maria Mustardino; Devid Bracaloni; Fabio Lagomarsini; Loredana Andreani; Pietro Bugli; Fiorenza Perotto; Maria Colombini; Sara Rodolao; Valter Simonini; Maurizio Bacconi; Angela Catolfi; Elisabetta Carpina; Ernesto De Feo; Nello Bolognini.

Uva e vino (lingua e dialetto): vincitrice Anna Ramagini; secondo Daniele Cristiano; terza Maria Francesca Giovelli. Speciale giuria: Piergiorgio Bigini; Speciale critica: Tonina Tessa. Segnalazione di merito: Oriano Pellegrini; Gaia Preghiera; Carlo Giusti; Antonio Damiano; Stefano Baldinu; Francesco Cardella Santi; Maria Alieta Franca Serponi.