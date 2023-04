Il porto spinge sul Piano regolatore Novità in vista già da inizio estate

Un porto che registra numeri record e che spinge per l’aggiornamento del Piano regolatore portuale, atteso da anni. Ma forse, qualcosa si inizierà a muovere a giugno. Di questo e molto altro si parlerà nella trasmissione di 50 Canale dal titolo ’Il porto di Marina e e il ruolo del governo’ alla presenza del vice di Salvini. Tanti i temi su cui è intervenuto il viceministro ai trasporti e alle infrastrutture Edoardo Rixi, giunto a Marina per partecipare a “La Pisaniana”, il programma che ogni domenica alle 22,30 grazie alla collaborazione con il circolo culturale di area vasta Filippo Mazzei. Invitati ad affiancare il deputato genovese della Lega a cui il ministro Salvini ha delegato le sfide della blue economy, centrali nel rilancio del Paese, saranno: Mario Sommariva, Moreno Lorenzini, assessore all’ Urbanistica, Michele Giromini Ad del gruppo Dario Perioli Spa leader nel settore della logistica nel porto apuano nonché presidente di Mdc Terminal, Katia Balducci, Ad del cantiere Overmarine group e Effebi e presidente di Navigo centro servizi per la nautica e portualità, Giacomo Erario, dirigente di Sc Cruise terminal, la società che gestisce i croceristi nei porti di La Spezia e Carrara.

La logistica, la cantieristica navale e la crocieristica presenti dunque all’appello con i loro rappresentanti più importanti sul territorio per chiedere all’unisono l’attuazione nel più breve tempo possibile del Piano regolatore portuale, atteso da anni. Un piano in grado di ridefinire l’aspetto del porto e di ampliare i margini di manovra per il trasporto merci e passeggeri e per lo sbocco a mare chiesto con forza dalle imprese del settore della nautica da diporto, grazie al travel lift. Già a giugno su questo fronte potrebbero esserci novità e potrebbero essere fatti alcuni passi in avanti verso l’approvazione del piano, osteggiato da sempre dalle associazioni ambientaliste preoccupate per l’impatto che un ampliamento del porto. Urgenza di riorganizzazione degli spazi all’interno del porto, dunque, ma anche di riqualificazione urbana delle aree circostanti. E questo è un altro aspetto di grande importanza che riguarda Carrara. Sono partiti i lavori che trasformeranno il waterfront della città dei marmi, anche grazie ai fondi del Pnrr. Tra due anni sarà completata una grande passeggiata sul mare, lunga 870 metri, che si affaccerà da una parte sul mare e dall’altra sulle Alpi Apuane. Si tratta del quarto ambito del progetto del nuovo Waterfront: il primo riguarda la riqualificazione del sistema di accessi al porto, il secondo la riqualificazione del lungomare, il terzo la realizzazione di piazze e percorsi di collegamento col mare, mentre il quarto, il più spettacolare, consiste proprio nella realizzazione del nuovo itinerario panoramico lungo la diga foranea del porto della città dei marmi. Il waterfront rappresenta la fascia di raccordo tra il mare, il porto e la città.

A dare il proprio contributo alla trasmissione ci saranno poi: Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio, Enrico Isoppi, preidente della Fondazione CrC. Davide Bellosi, direttore interregionale della dogana. Andrea Ghirlanda dg della Dante Ghirlanda logistica, Daniele Mascardi, direttore di Confartigianato. Di cambiamenti climatici e siccità parlerà la dottoressa Teresa Sichetti, nella sua consueta rubrica “Terra, ambiente e salute”. Per concludere come sempre c’è il ristorante che di volta in volta su ogni territorio “La Pisaniana” va a scoprire. Stavolta la ricetta finale è affidata alle sapienti mani di Franco Garbati, patron della Tavernetta di Marina.