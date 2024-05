Il porto fondamentale per il rilancio economico

"Il porto di Marina è un’infrastruttura fondamentale per il presente e il futuro del comprensorio apuano". Lo scrive Riccardo Pelliccia segretario provinciale di Azione parlando della necessità di una "visione in grado di trasformare le preoccupazioni dei sindaci, in atti capaci di tutelare tutti gli interessi in campo". In sostanza Pelliccia teme "che non si ottenga l’approvazione del piano regolatore e neanche un piano pluriennale per la lotta all’erosione costiera che dal Lavello interessa fino a Forte dei Marmi. Azione crede che approvare il piano regolatore del porto di Marina di Carrara sia importante esattamente come dire, in maniera chiara – conclude Pelliccia –, che non vi saranno restrizioni nei limiti di balneazione e che il protocollo firmato alla Camera di commercio in merito alla lotta all’erosione, avrà i finanziamenti e sarà attuato. È fondamentale che il tema della lotta all’erosione abbia la capacità di produrre assoluta efficienza perché negli ultimi mesi abbiamo assistito, nonostante sia stato firmato il protocollo, a tutta una serie di problematiche che devono essere superate".