’Il popolo delle donne’: il film debutta al Garibaldi. In platea il regista Yuri Ancarani incontra il pubblico

Domani alle 21 il regista Yuri Ancarani sarà al cinema Garibaldi per la prima provinciale del film ‘Il popolo delle donne’ distribuito da Barz and Hippo e prodotto da Dugong Films in collaborazione con il Padiglione d’arte contemporanea e l’associazione ‘Amici arte contemporanea italiana’. Una pellicola sulla misoginia presentata alle Giornate degli autori dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia. La protagonista è Marina Valcarenghi, stimata psicoterapeuta, con 45 anni di lavoro e un passato nel giornalismo, nella ricerca, nella politica. Valcarenghi offre qui una sua interpretazione delle dinamiche, inconscio, forza, cultura, proporzionalità. La collaborazione con Yuri Ancarani è nata in occasione della realizzazione di Atlantide (2021), presentato al Festival del Cinema di Venezia. Da lì (e dalla buona relazione instaurata) l’idea di un film su un tema urgente ed endemico.