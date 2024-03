“Il piacere dell’acqua“. Viaggio tra le fontane in marmo bardiglio

Lo spazio polifunzionale del Mudac oggi alle 16 ospita l’incontro ‘Il piacere dell’acqua. La produzione di fontane in marmo bardiglio di Fossacava in età romana’. Gea Dazzi, assessore alla Cultura, e Stefano Genovesi, direttore del Museo del marmo e dell’area archeologica di Fossacava, presentano la ricerca condotta da Agnese Ramagini, studentessa del corso di laurea in Archeologia dell’Università di Pisa, su una parte dei semilavorati in marmo bardiglio estratti in età romana nel sito di Fossacava. Al Mudac domani alle 17 invece ci sarà Maurizio Vanni con la sua ultima pubblicazione dal titolo ‘Biomuseologia. I musei e la cultura della sostenibilità’, introdotto da Cinzia Compalati direttore del Polo museale di Carrara. Giovedì alle 17 poi il primo appuntamento con ‘I Giovedì del Carmi. Incontri d’arte’ a cura del direttore del museo Marco Ciampolini. Nello spazio polifunzionale Francesca Sabbatini dell’Università degli Studi di Pisa terrà la conferenza dal titolo ‘Antichità in Accademia. A proposito di un torso virile nudo’. Oltre alle collezioni permanenti, al Mudac in via Canal del Rio è in corso la mostra di Zoran Grinberg ‘Celebrazioni’, allestita nella Project room, il Carmi della Padula ospita, invece, la mostra fotografica di Uliano Lucas ’Altre voci, altri luoghi. Fotografare per comprendere il mondo intorno a noi’. I due musei sono aperti da martedì a domenica (orario 9-12 e 14-17).