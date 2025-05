Il piacere della lettura. Torna il ’Paper Fest’

La società editoriale ’Paper First’ del ’Fatto quotidiano’ conferma Carrara come salotto per il festival ‘Paper Fest-libri in piazza’. Dopo il successo della scorsa edizione, la kermesse torna sabato 5 e domenica 6 luglio nella cornice di Piazza Matteotti con una selezionata presentazione di libri. La rassegna ha l’obiettivo di presentare al pubblico i titoli della casa editrice e di promuovere il piacere della lettura. Non solo: saranno due giorni di incontri, dialoghi e libri che raccontano il nostro tempo attraverso le voci più autorevoli del Fatto quotidiano, ma anche della narrativa e della saggistica italiana. "Carrara ha dimostrato di essere una città viva, culturalmente fertile e accogliente – commenta Cinzia Monteverdi, presidente e amministratrice delegata di Seif -. Per questo siamo felici di tornare con un format ancora più ampio".

"È un piacere e un onore per Carrara ospitare anche quest’anno Paper Fest – aggiunge dice la sindaca Serena Arrighi -. Confronto, dialogo, approfondimento sono alla base di questa bellissima manifestazione che, ne sono certa, dopo il successo della scorsa estate saprà radicarsi sempre di più nella nostra città. Ci tengo quindi a ringraziare tutto Il Fatto Quotidiano e in particolare Cinzia Monteverdi per avere deciso di tornare a Carrara con un’altra edizione di altissimo livello". Il programma completo del festival che è ancora in via di definizione, vedrà alternarsi sul palco alcuni degli autori di punta della casa editrice Paper First e del Fatto Quotidiano e nuove voci emergenti, in dialogo con giornalisti, scrittori e professionisti del mondo culturale e dell’informazione. Le presentazioni si svolgeranno nel corso delle due giornate, dalla mattina fino alla sera e saranno moderate da giornalisti e professionisti del mondo dell’informazione. Il programma di incontri, a partire dalla mattina, vedrà alternarsi sul palco alcuni degli autori di punta della casa editrice. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuito. Lo scorso anno i protagonisti del Paper Fest erano stati Alessandro Di Battista con ‘Scomode verità’, Andrea Scanzi con ‘La sciagura’, Antonio Padellaro con ‘Solo la verità lo giuro’, Selvaggia Lucarelli con il libro ‘Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez’ e Marco Travaglio con ‘Israele e i Palestinesi in poche parole’.