Il Panigashow al giardino del Castelletto

Il ’Panigashow’ è atteso per stasera alle 21 al giardino del Castelletto, località Oliveto. "Uno spettacolo che unisce la rappresentazione teatrale della cultura tradizionale, che porterà sul palco l’arte comica toscana e ligure". Così, la Pro Loco di Podenzana presenta questo evento celebrativo delle tradizioni locali e che originalmente unisce la degustazione di prodotti tipici allo spettacolo teatrale. La narrazione della tradizione locale è affidata a due noti artisti rappresentativi del teatro comico toscano e ligure, rispettivamente Paolo Migone e Andrea Di Marco, conosciuti per aver calcato i palchi Mediaset di Zelig e Colorado. Sono 200 i posti disponibili e la prenotazione è obbligatoria: l’entrata è gratis per i bambini mentre il biglietto per adulti è 20 euro. Al termine dello spettacolo la serata proseguirà con la degustazione dei panigacci abbinati a prodotti enogastronomici deco, dop, slow food di Toscana e Liguria. "Podenzana è una terra di confine tra Toscana e Liguria, dove le culture si mescolano e danno vita a piatti, dialetti e tradizioni uniche. Con il Panigashow - spiegano gli organizzatori - vogliamo valorizzare non solo i prodotti tipici di Podenzana come il Panigaccio, ma anche celebrare la commistione di modi di essere, di pensare e di vivere". L’evento è patrocinato dal Comune di Podenzana ed è svolto in collaborazione con tutte le associazioni di promozione sociale, di protezione civile e sportive operanti nel territorio comunale. La Pro Loco invita a presentarsi almeno 30 minuti prima al parcheggio in località Morellino per usufruire del bus navetta. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina www.panigalonga.itpanigashow. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 331 7314520.

Michela Carlotti