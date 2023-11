Il panettone speciale per la casa di accoglienza. L’iniziativa benefica sostiene le famiglie ospiti

Ci sono cose buone che fanno anche bene. E il Panettone del Cuore è una di quelle: in questo Natale 2023 torna a sostenere i tanti progetti di Monasterio e dei suoi due ospedali, l’Ospedale del Cuore di Massa e l’Ospedale San Cataldo Cnr di Pisa. Il Panettone del cuore nasce dall’incontro tra la Fondazione Luigi Donato per Monasterio, che supporta i progetti di ricerca, innovazione e cooperazione degli ospedali Monasterio e il Panificio Drago, storica forneria del territorio apuano . Realizzato con lievito madre e ingredienti di alta qualità, non è soltanto buono: fa anche bene. Scegliere il Panettone significa infatti contribuire alla realizzazione di una nuova Casa di accoglienza. La Casa sarà realizzata nell’uliveto di proprietà di Monasterio, a monte dell’Ospedale del Cuore. La nuova Casa, circa 450 metri quadrati, potrà accogliere contemporaneamente un massimo di 25 persone, per un totale di oltre 200 ospiti l’anno. Grazie alla collaborazione dei negozianti del Centro commerciale Naturale “Massa Da Vivere”, il Panettone del Cuore sarà disponibile, da sabato, tutti i fine settimana fino a Natale, in piazza Aranci all’Ufficio Postale degli Elfi dalle 15.30 alle 19. L’iniziativa rientra nella rassegna “Massa Natale - Un bosco di magia” del Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e “Massa da Vivere”. Sostiene Monasterio anche la Massese: in occasione delle partite in casa il 3 e il 17 dicembre allo stadio Vitali , con un contributo aggiuntivo al costo del biglietto, si riceve il panettone.