Il Palma sulla Vespucci. La visita degli studenti e il concerto in onore della nave scuola

Promessa mantenuta quella fatta dal liceo musicale Felice Palma al ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che in occasione della sua recente visita a Massa li aveva invitati a Livorno per la tappa labronica dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina militare italiana. Un invito accolto con entusiasmo da docenti e studenti, a partire dal professor Alessandro Carrieri che insieme alla collega Elena D’Angelo avevano curato l’esibizione dell’ensemble di strumenti a percussioni affiancati dal gruppo musicale Rockin’ blue, al ‘Blue day’, la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Dopo una emozionante visita a bordo di quella che è considerata ovunque la nave più bella del mondo, i giovani musicisti apuani si sono esibiti insieme ad altri gruppi nel teatro della storica Accademia navale di Livorno, davanti alla ministra Alessandra Locatelli, delle autorità civili e militari, dei rappresentati delle istituzioni e dei cadetti della Vespucci.

Diretti e accompagnati al pianoforte dal docente di percussioni Carrieri gli studenti Davide Guerra, Daniele Guidoni, Luca Zambelli, Andrea Bondielli, Luca Melis, Giacomo Raffo, Thomas Pellini, Sebastian Christopher Bellè, Edoardo Valenti e Tommaso Tonlorenzi si sono alternati sul palco con vari strumenti a percussione, alcuni dei quali costruiti artigianalmente. "Tra i brani eseguiti – sottolinea un emozionato Carrieri – anche uno in omaggio del concittadino Francesco Gabbani".

Un’esperienza unica per i giovani del Palma quella di esibirsi durante i quattro giorni di sosta a Livorno, prima che la Vespucci riprendesse il mare alla volta di Genova (è passata davanti alla nostra costa) dove chiude il tour mondiale iniziato nel 2023, a vent’anni dall’ultima circumnavigazione, toccando 5 continenti, 30 paesi, 35 porti e navigando per oltre 46mila miglia nautiche. La professoressa Maria Cristina Pippo si è esibita alla chitarra con gli studenti, c’erano poi gli insegnanti di percussioni Andrea Cetica e Marco Pardini, i docenti accompagnatori erano Elena D’Angelo, Elisa Sibillo, Lucia Trabucchi e l’operatrice socio educativa Rachele Anna Valori. Quaranta persone tra studenti, docenti e familiari, partiti da Massa e che, per voce di Carrieri, ringraziano "oltre alla Locatelli, e all’Accademia navale della Marina militare, l’assessore alle politiche sociali alla disabilità del Comune Francesco Mangiaracina, promotore dell’incontro con il ministro e Federico Alberghini del ministero per le disabilità, che ci ha seguiti e supportati per la parte artistica".