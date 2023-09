Il nuovo istituto comprensivo Bennati alla guida dell’Alighieri "Realtà con un’identità forte"

Un legame che dura da tempo e che è cresciuto negli anni. E che adesso diventa realtà. Ieri è ufficialmente nato il nuovo istituto comprensivo Dante Alighieri, ad Aulla. Un comprensivo che esisteva già, ma che ha subito alcune modifiche dettate da accorpamenti e dimensionamenti. Non si tratta di una scuola di nuova istituzione, ma di una ripartizione differente. La direzione didattica statale di Aulla è stata soppressa, a seguito del dimensionamento della rete scolastica per il 2023-2024, i plessi sono stati smembrati, alcuni sono rimasti nel comprensivo aullese, altri sono finiti su altri comuni. A fare chiarezza ci pensa Silvia Bennati, dirigente scolastico reggente dell’Alighieri. "Da ieri - racconta - dirigerò il comprensivo Dante Alighieri, che comprenderà, oltre alla secondaria di primo grado, due plessi dell’infanzia e uno della primaria. Tutte classi di studenti che si trovano ad Aulla".

La scuola di Barbarasco, nel Comune di Tresana, sarà accorpata al Cocchi di Licciana Nardi. Un nuovo inizio, che però si fonda su solide basi, visto che Silvia Bennati è al suo terzo anno in reggenza e prima è stata due anni come titolare. Lei è attualmente dirigente del Minuto, la scuola alberghiera di di Massa. Ieri mattina il primo collegio docenti ad Aulla, che l’ha vista confrontarsi con tutti gli insegnanti, in armonia. "Sono molto affezionata a questa scuola - dice - si tratta di un nuovo inizio, ho accolto le maestre dell’ex direzione didattica, lavoreremo assieme per armonizzare l’identità della scuola di Aulla. E’ stato emozionante confrontarsi. Ho trovato i plessi già ben formati, con un’identità molto forte, il mio compito sarà quello di guidare l’istituto, implementando un’offerta formativa già forte e consolidata. Sono molto contenta, il collegio è stato emozionate, c’è stata una buona risposta nei mie confronti e riguardo le mie proposte. Ringrazio tutti per la fiducia". Non sarà facile dividersi tra due scuole così grandi e importanti, ma il suo impegno ci sarà di sicuro. "Cercherò di fornire la mia presenza - aggiunge -, posso contare su uno staff forte e su processi organizzati che negli anni si sono consolidati". Tanta la soddisfazione della dirigente che si è lasciata andare a un post incoraggiate, sulla sua pagina Facebook. "E’ ufficialmente nato il nuovo comprensivo Dante Alighieri di Aulla. Orgogliosa di esserne ancora la dirigente reggente. Buona vita a noi!".

Monica Leoncini