Il “Nottetempo“ (Knight bus) di Harry Potter Un mezzo da film per le streghe e i maghi

Nel terzo libro della saga di Harry Potter si parla anche del Nottetempo, mezzo di trasporto di

emergenza per maghi e streghe in difficoltà. "Allungate la bacchetta, salite a bordo e vi portiamo dove volete".

È un autobus a tre piani di un viola intenso, anche il controlloreaiutante di nome Stan Tiracorto ha l’uniforme viola. L’autobus ti porta ovunque (basta che ci sia una strada), dentro al posto dei sedili ci sono una mezza dozzina di letti d’ottone, vicini ai finestrini chiusi da tende e accanto ad ogni letto c’è una candela accesa. Il conducente si chiama Ernie Botto ed è un vecchio mago anziano con gli occhialoni spessi. L’autobus va velocissimo e fa anche molto rumore, ma nessun babbano si accorge che passa. Il Nottetempo non urta mai niente: file di lampioni e bidoni si ritraggono al suo passaggio e tornano al loro posto subito dopo. Il biglietto costa undici falci (soldi magici), con tredici c’è la cioccolata calda e con quindici anche la borsa dell’acqua calda e uno spazzolino del colore che vuoi. Ti porta dappertutto nel minor tempo possibile! Secondo noi, questo autobus è molto bello e utile perché aiuta tutti i maghi in difficoltà e li fa dormire al caldo nella notte. E poi non può fare incidenti, quindi non fa danni.