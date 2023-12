Il Natale del Baluardo. I negozi del quartiere uniti per eventi e iniziative

Botteghe e laboratori del Baluardo in occasione del Natale hanno deciso di fare rete organizzando una serie di eventi. Proprio come i commercianti del centro, in un rinnovato spirito di collaborazione, le realtà dello storico quartiere animeranno le feste con una ’due giorni’ di iniziative. Si parte sabato 9 dicembre alle 18 al ristorante Na`Ringa n’do` con il monologo di poesia di Riccardo Alfieri Solari’ Am n’arvegn a ca’, che ospita anche le opere di Stefanie Oberneder e Luca Poli. Sabato in replica il 16 ci sarà poi la possibilità di visitare i laboratori di scultura di Elias Naman, di Arianna Cordiviola e di Emanuele Vatteroni, mentre lo studio d’arte Baluardo presenterà i suoi nuovi lavori di Clay design e una dimostrazione di lavorazione della ceramica al tornio. ’Carrara Timber factory’ e ‘Tavole labirinto’ presenteranno la prossima apertura della loro falegnameria, mentre ‘Longskate vuerre design’ esporrà le sue opere. In falegnameria la proiezione del video ‘Luoghi di scambio’ di Franco Rossi, girato proprio al Baluardo. L’associazione Matrioska parteciperà organizzando attività per bambini con Mamma Natale, che il 16 leggerà delle fiabe a tema. E poi: esposizione di prodotti tipici dell’alimentari di Fabio Salvetti, degustazione di tisane e liquori di ‘Principio attivo’, cocktail natalizi al bar ‘La ramata’. Spostandoci in centro città i commercianti hanno organizzato per l’8 dicembre alle 16 in piazza Alberica una parata di principesse, supereroi, trampolieri, sparabolle e Babbo Natale con caramelle per tutti i bambini. Sarà l’occasione per fare una passeggiata nel centro storico e scattarsi una foto con i cosplayer. Il 13 sempre in piazza Alberica è in programma un laboratorio per bambini e ci saranno gli asinelli della fattoria didattica, e in centro ci sarà Babbo Natale a bordo dell’Ape. Il 20 Babbo Natale invece arriva in piazza Alberica con la slitta e in contemporanea ci sarà il laboratorio creativo per bambini. E per concludere sono partiti i fine settimana degli hot drink: bombardini, punch, vin brûlé e tante altre proposte calde. Il tutto supportato da amministrazione comunale, nello specifico l’assessore al commercio Lara Benfatto, dalle Pro Loco Carrara e Fantiscritti e ora anche dai commercianti e dai laboratori artistici del Baluardo, che hanno voluto partecipare all’animazione della città.

Alessandra Poggi