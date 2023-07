Il mostro di Sarzana di Isoppo

CARRARA

Tra il 1937 e il 1939 cinque omicidi sconvolgono la tranquillità di una piccola città di provincia suscitando ancora più sgomento quando le indagini identificano nel colpevole un ragazzino neanche maggiorenne. Queste le premesse del nuovo libro di Vanessa Isoppo (nella foto) ’G. W. Vizzardelli. Analisi psico-criminologica di un serial killer adolescente’ che sarà presentato mercoledi alle 18.45 all’interno della mostra ’Wunderkammer’ di Beppe Mecconi nel prestigioso palazzo Micheli Pellegrini di via Santa Maria. L’evento, organizzato in collaborazione con la Dickens Fellowship, verrà moderato da Marzia Dati, presidente della filiale carrarese, e sarà il primo di una serie di incontri letterari promossi in sinergia dalle due istituzioni. Passati più di 80 anni dai fatti che videro il giovanissimo Vizzardelli nefasto protagonista, l’autrice e psicologa Isoppo analizza nel suo libro edito da Gammarò la perizia e le carte processuali interpretando la vicenda in chiave moderna e aggiornando la lettura sotto l’aspetto psico-criminologico e legislativo. Un’esposizione da profiler dunque quella che viene descritta brillantemente nel testo, capace di sviscerare le dinamiche degli omicidi e indagare sulla personalità comportamentale del giovane assassino che terminò la sua terribile storia criminale proprio a Carrara. Il tutto condito con un’appendice ricca di documenti e lettere mai pubblicati e scritti proprio dal mostro di Sarzana direttamente dal carcere. Presente all’evento anche l’autrice che sarà pronta a colmare ogni tipo di curiosità su una vicenda crudele e misteriosa che ha dell’incredibile.

Francesco Marinello