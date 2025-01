Il mondo del lavoro. Camera di commercio cerca 9 professionisti

La Camera di commercio della ha indetto due concorsi a tempo pieno e indeterminato, uno per diplomati, e uno per laureati già con esperienza lavorativa. Con il primo si cercano sette istruttori, cioè specialisti in profili amministrativi e di comunicazione. Con il secondo si cercano due dirigenti, con qualifica di vice segretario generale. L’ente è una delle più grandi d’Italia, svolge una funzione di supporto allo sviluppo economico delle tre province di competenza: Lucca, Pisa e Massa Carrara. La mission è diventare il partner di riferimento per le imprese e le istituzioni pubbliche per lo sviluppo dell’economia locale. La Camera, al servizio delle imprese e dei consumatori, offre la possibilità di svolgere “un lavoro che serve”, utile al territorio e di servizio per la collettività. "Per questo – scrivono – ricerca persone qualificate, in grado di accogliere questa sfida e contribuire in prima persona al raggiungimento della mission, che entreranno a far parte di un gruppo di lavoro attento alle persone, alla loro formazione, orientato alla conciliazione delle esigenze organizzative con quelle personali e alla condivisione dei risultati".

I dettagli essenziali e le istruzioni per partecipare alla selezione: bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 7 posti a tempo pieno e indeterminato area istruttori (ex cat. C), profilo istruttore attività istituzionali, organizzative, Ccnl funzioni locali triennio 2019-2021. Lavoreranno nelle sedi della Toscana Nord-Ovest con la seguente ripartizione: 4 unità a Lucca, 2 unità a Pisa ed 1 unità a Carrara. Per partecipare al concorso è richiesto un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dopo un corso di studi quinquennale. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica entro il 25 gennaio. Maggiori dettagli e il bando completo sono disponibili sul sito tno.camcom.it.

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 2 posti a tempo indeterminato e pieno qualifica dirigente - profilo vice segretario generale. I vincitori del concorso assumeranno la responsabilità di una delle aree dirigenziali nelle quali sarà articolata la macrostruttura pro-tempore vigente della Camera di commercio. La sede di lavoro sarà Carrara, con responsabilità di uffici dislocati in tutte le 5 sedi dell’ente. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 17 gennaio. Maggiori dettagli sul sito tno.camcom.it.