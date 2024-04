Il metodo ’Sam’ per le attività motorie dei bimbi

Sportpertutti e associazione Solidarietà Massa Carrara, con il patrocinio del Comune di Montignoso, lanciano un corso di formazione dedicato al metodo Sam (Sense and Mind). Si tratta di un programma formativo progettato per operatori, istruttori, educatori e insegnanti che desiderano approfondire le fondamenta e le applicazioni pratiche di questo innovativo approccio nell’ambito delle attività sportive e motorie rivolte a bambini e ragazzi. Il metodo Sam rappresenta un’importante evoluzione nell’ambito della riabilitazione, ponendo l’accento sull’unità mente-corpo. L’intervento inizia con il corpo e il movimento nello spazio, utilizzando l’esperienza sensorimotoria e l’integrazione multisensoriale per migliorare la programmazione del movimento e la cognizione spaziale. Il corso mira a fornire una solida comprensione delle basi neuroscientifiche e del modello teorico di Sam, oltre a esaminare i modelli di psicologia dello sviluppo, sia tipico che atipico. Gli obiettivi includono l’analisi degli ambiti di applicazione del metodo e l’acquisizione di competenze pratiche per la formulazione di protocolli d’intervento mirati. Il corso sarà strutturato con lezioni frontali supportate da strumentazione informatica, tutorial interattivi, esercitazioni pratiche in ’role playing’ e laboratori dedicati. I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire materiali didattici chiave per approfondire i concetti trattati. Per informazioni, www.comune.montignoso.ms.it.