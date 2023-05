Il messaggio di Meloni "Marco la persona giusta" Sangiuliano tira la volata "Palazzo Ducale rinascerà"

Un video per Marco Guidi. Il sostegno al candidato arriva direttamente dal presidente del Consiglio e leader del partito FdI, Giorgia Meloni. L’aspirante sindaco proprio qualche giorno fa si è recato a Roma per far visita al premier con cui per tanti anni ha militato nel partito coltivando anche una splendida amicizia. "Sono stato a Roma per un colloquio con il nostro presidente del consiglio, che vanto di poter chiamare amica dopo i tanti anni di militanza assieme nel partito. Abbiamo parlato di Massa, della mia volontà di diventare sindaco, dei progetti e del futuro. Mi ha incoraggiato a continuare con spirito la mia campagna fino alla fine e così farò, continuando il confronto con i cittadini in cui credo tanto e stando in mezzo alle persone".

Nel corso del suo incontro con Meloni, il candidato ha girato un video in cui proprio il premier invita a votare: "Il 14 e 15 maggio scegli chi è, e sarà sempre dalla tua parte – dice Meloni – scegli chi mantiene le promesse e non ti tradirà mai. Scegli Fratelli d’Italia!".

Nella giornata di ieri ha fatto visita a Guidi anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal deputato Alessandro Amorese. :"Sono soddisfatto perché ho trovato un candidato che ha dimostrato voglia di fare con me. Amo palpare con mano i territori e le loro potenzialità: dai primi di giugno saremo al lavoro con Marco, il ministero sarà al fianco della città di Massa. L’Istat dice che l’Italia ha avuto una crescita più grande di Francia e Germania e che cresce l’occupazione nel nostro Paese. Gran parte è dovuto al Turismo e alla Cultura. Noi siamo un unicum del mondo. Troveremo i soldi per restaurate il palazzo della prefettura. Il Pnrr stanzia 4 miliardi di euro per la cultura. L’Italia è la prima nei progetti". "Oltre a palazzo Ducale – è intervenuto Guidi – siamo qui davanti al Gugliemi, segno della rinascita. Ma penso anche a Villa Massoni e al suo recupero, o a Villa Rinchiostra o il Malaspina. L’ex sindaco dice che è aperto: sarò io a trovarlo sempre chiuso. I nostri beni vanno messi in rete: creerò la fondazione Guglielmi, sarà il contenitore per far rinascere cultura".