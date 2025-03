"Il mercato? Fallimentare". Il comitato ’Tra la gente’: "Crea problemi al traffico e danneggia i negozianti"

Il mercato ambulante del martedì mattina torna a far discutere. O meglio, viene nuovamente contestato. Le critiche arrivano dal comitato ’Tra la gente’, che raggruppa diversi negozianti del centro, che parlano di "danno subito dai commercianti del centro storico che contavano sul mercato settimanale per attrarre visitatori e aumentare le vendite. Con lo spostamento in viale Roma molti negozi hanno registrato un calo significativo della clientela peggiorando una situazione economica già difficile. I cittadini stessi lamentano la scomodità della nuova posizione abituati a frequentare il mercato in piazza Aranci che risultava più centrale e facilmente accessibile".

Un’altra questione, giudicata "critica", riguarda la viabilità cittadina. "Il mercato in viale Roma – sostiene ancora il comitato – ha infatti causato seri problemi al traffico, soprattutto nella zona della rotatoria tra viale Roma e via Carducci dove si formano lunghe code e assembramenti di auto. La situazione è aggravata dall’assenza spesso di vigili urbani incaricati di regolare il traffico durante le ore di punta, creando disagi per lavoratori, studenti e residenti". A questo proposito il comitato si è rivolto anche all’assessore alla viabilità, Roberto Acerbo, chiedendo un intervento immediato per migliorare la gestione del traffico e suggerendo la presenza di agenti della Polizia municipale durante le mattine del martedì.

"Il mercato cittadino – sostiene ’Tra la gente’ – è da sempre un appuntamento fisso che unisce convivialità e opportunità lavorative per ambulanti e commercianti del centro. Tradizionalmente ospitato in piazze simboliche, come piazza Aranci, largo Matteotti e, prima, anche piazza Mercurio, il mercato rappresenta un importante momento di incontro per i massesi animando le strade del cuore della città e contribuendo a sostenere il commercio locale. Dal settembre 2024 però il mercato è stato spostato nel primo tratto del viale Roma, una scelta decisa dall’attuale amministrazione comunale che ha suscitato un’ondata di polemiche e malcontento sia tra i cittadini che tra i commercianti, che si sono visti privati di un’occasione fondamentale per attirare clientela e incrementare le vendite. Uno spostamento che in realtà è un ritorno visto che nel 2010, durante l’amministrazione Pucci, era già stato trasferito sul viale Roma provocando proteste e insoddisfazione. Dopo cinque anni l’allora giunta Volpi decise di riportare il mercato nel centro storico. Perchè l’attuale amministrazione ha riproposto la stessa soluzione ignorando i precedenti storici?".

Il comitato ’Tra la gente’, rappresentato da Edoardo Allegrini, ha raccolto ora le nuove lamentele sottolineando come questa scelta sia percepita come "un ritorno a un esperimento già fallito". Il comitato invita l’amministrazione comunale ad ascoltare le richieste della cittadinanza e a trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze di tutti. La proposta avanzata è quella di riportare il mercato nel centro, o almeno individuare un’area più funzionale che non penalizzi commercianti e cittadini e che non crei disagi alla circolazione stradale. "Per il bene della nostra città – conclude Allegrini – chiediamo al sindaco di ascoltare le voci dei cittadini e di trovare una soluzione equa e condivisa".