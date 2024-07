Il maxi concerto. Parata di stelle con 105: "Sarà un evento big. Attese 13mila persone"

di Alfredo Marchetti

"Sarà un grande evento. La zona può contenere circa 9300 persone, ma ce ne aspettiamo circa 13mila. Sicuramente sarà una grande vetrina per la nostra città. Come avete potuto vedere anche le televisioni nazionali hanno anticipato e pubblicizzato l’evento". A parlare è Giorgia Garau, assessore al Turismo del Comune di Massa. Un evento, quello del 105 Summer festival, voluto con forza dall’amministrazione guidata da Francesco Persiani. "Mi ricorda il Festivalbar, oggi c’è questo evento di portata nazionale. Vi aspettiamo all’aeroporto" conclude l’assessore. Al timone della serata i conduttori di Radio 105 Mariasole Pollio e Dario Micolani. Sul palcoscenico artisti di caratura nazionale: Aiello, Ali Dollas, Arisa, Benji & Fede, Berna, Cioffi, Enula, Fabio Rovazzi, Francesco Gabbani, Il pagante, Kaput, la rappresentante di lista, Leo Gassmann, Lil Jolie, Ludwig, Maninni, Michele Bravi, Mida, Noemi, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sarah, Sina, the Kolors, the Ramona flowers. Il concerto, che inizierà alle 20,30, verrà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivrà live sui social di Radio 105.

Il Comune di Massa in collaborazione con Parkforfun ha individuato delle aree destinate a parcheggio per gli spettatori dell’evento 105 Summer Festival 2024. A seconda della località di partenza si può optare per diverse soluzioni: Park Jare presso il Mercato ortofrutticolo di via delle Jare. Costo parcheggio: 8 euro per automobile, 5 euro per motociclo. Questo parcheggio è collegato al luogo dell’evento con servizio navetta, costo del servizio 1 tratta 5 euro, andata + ritorno 7 euro. Il parcheggio ei il biglietto del servizio navetta sono prenotabili online e acquistabili in loco fino ad esaurimento posti. Park Verdi - via Verdi. Costo parcheggio: 10 euro per automobile, 5 euro per motociclo. Da questo parcheggio l’area concerto è facilmente accessibile a piedi.

Il parcheggio è prenotabile online e acquistabile in loco fino ad esaurimento posti. I parcheggi sono aperti dalle 8 alle 2. Il servizio navetta è attivo dalle 13 alle 2,30 ed è rivolto a chi utilizza il Park Jare e a chi preferisce raggiungere il luogo dell’evento in serenità. Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare il sito: parkforfun.com